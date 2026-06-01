Highlight in Göppingen: Größtes Fest seit 1650 – Göppingen bereitet den Maientag vor

Seit dem Jahr 1650 ist der Maientag der Höhepunkt im Festleben von Göppingen. Von Freitag, 12. Juni, bis Montag, 15. Juni, ist es wieder so weit. Wir geben einen Überblick zum Programm.

In knapp zwei Wochen ist es wieder so weit. Der Maientag, das schönste und wichtigste Fest in der Hohenstaufenstadt, kann beginnen. Seit dem Jahr 1650 feiert man damit das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Damit ist der Maientag eines der ältesten Friedens-, Dankes- und Kinderfeste Süddeutschlands. Highlights sind neben den Fahrgeschäften des Vergnügungsparks und dem Festzelt auch der große historische Umzug und das Musikfeuerwerk.​

„Wir besinnen uns auf das, was den Maientag im Kern ausmacht – Tradition, Gemeinschaft und echte Lebensfreude“, sagt der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier dazu. „Dabei dürfen wir uns auf echte Höhepunkte freuen, die Emotionen wecken und uns verbinden.“ Besonders gespannt blickt der Rathauschef auf die Neuauflage der Stadtwette. Festwirt Karl Maier vom Festzelt Göckelesmaier wettet, dass der Rathauschef es nicht schafft, dass mindestens 376 Göppinger, gekleidet in den Stadtfarben Rot-Weiß ins Festzelt kommen. Die ersten 376 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Rote Wurst oder eine Portion Pommes und ein kleines Pils oder ein Softgetränk. Falls der OB die Wette nicht gewinnt, muss er eine Stunde lang Bier zapfen.

„Großartiger Zusammenhalt in Göppingen“

Alex Maier ist zuversichtlich: „Ich bin sicher, dass wir gemeinsam wieder zeigen werden, welch großartiger Zusammenhalt in Göppingen herrscht.“ Schon am Vorabend des Maientages findet das 17. NWZ-Blasmusik-Festival im Festzelt statt, das Oberbürgermeister Maier mit dem Fassanstich eröffnen wird. Apropos Festzelt: Die Maß Bier, gibt es dieses Jahr mit und ohne Alkohol. In 5000-Liter-Containern kommt der eigens gebraute Gerstensaft ins Festzelt. Kürzlich wurde das Bier bei der Zwickelprobe in der Geislinger Kaiserbrauerei verkostet.

Sieben Musikvereine aus dem Kreis zeigen beim NWZ-Blasmusikfestival ihr Können auf der Bühne; und am Freitag, Samstag und Sonntag rocken die „Partyfürsten“ das Festzelt. Frankens erfolgreichste Partyband, die Grumis, lässt am Montagabend eine Kuh fliegen, bevor der Maientag mit einem Musikfeuerwerk bei der EWS-Arena endet. Was vor allem Fußballfans freuen dürfte: Am Sonntag, 14. Juni, wird um 19 Uhr im Festzelt die erste WM-Partie mit deutscher Beteiligung übertragen.

​Offizieller Start des Maientags ist am Freitagabend, 12. Juni, 18 Uhr, mit dem traditionellen Ansingen in der Stadthalle Die Vorfreude steigt, wenn die Turmbläser auf dem Rathaus am Samstag um 7 Uhr den Festzug ankündigen und zeitgleich die Glocken der Göppinger Kirchen läuten. Um 10 Uhr wird Oberbürgermeister Alex Maier auf dem Balkon des Rathauses die Maientagsansprache halten, bevor sich der Festzug nach dem Singen des Maientagslieds mit fast 4000 Mitwirkenden in Bewegung setzt.

Rotary-Club stiftet wieder die Preise

​Der traditionelle Luftballon-Weitflug-Wettbewerb ist wieder am Samstag, 13. Juni, um 14 Uhr auf der südlichen Schockensee-Anlage beim Festplatz. Die Ausgabe der Ballons und Karten erfolgt von 13.30 bis 14 Uhr im Hof der Albert-Schweitzer-Schule. Die Preise stiftet wieder der Rotary-Club Göppingen. Nächstes Highlight an diesem Samstag ist der „Maientag – jung und sportlich“. Mit Show, Tanz und Akrobatik zeigen rund 700 Schülerinnen und Schüler, was sie wochenlang intensiv geprobt haben.

Ein Showprogramm mit Aufführungen der Tanzschule und Live-Musik gibt es am Abend, wenn um 20 Uhr der Maientagsball der Tanzschule Bartholomay in der Stadthalle beginnt. Die Maientagsmotette findet am Sonntag um 18 Uhr in der Oberhofenkirche statt. Der Montag steht ganz unter dem Motto „Riesenrad und Zuckerwatte“: Am Kinder- und Familiennachmittag gibt es bei allen Fahrgeschäften des Vergnügungsparks an der EWS-Arena stark ermäßigte Preise.

Und nicht nur das: Von 15 bis 18 Uhr gibt es beim Senioren-Nachmittag Kaffee und Kuchen im Festzelt, bevor ab 18 Uhr unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters „Maiers Feierabend“ startet.

Der Tipp des Verwaltungschefs: „Lassen Sie sich vom bunten Treiben mitreißen. Bestaunen Sie den historischen Festumzug, genießen Sie die kulinarische Vielfalt und die fröhliche Stimmung auf dem Festplatz.“​

Vorboten des Kinder- und Heimatfestes

Plaketten

Die ersten Vorboten des Heimat- und Kinderfestes sind jetzt schon da: die bunten Maientagsplaketten. Sie gelten als begehrte Sammelstücke und gehören zum Maientag ebenso dazu wie Turmbläser, Umzug und das Maientagslied. Die diesjährige Plakette, die von Luca F. Schmidt aus dem Werner-Heisenberg-Gymnasium gestaltet wurde, ist im i-Punkt im Rathaus erhältlich. Das Motiv zeigt die Silhouette von Friedrich I. Barbarossa. Die Plaketten werden in einer Stückzahl von 5000 Exemplaren produziert und stehen in fünf Farbvarianten zur Verfügung. Der Preis liegt bei einem Euro pro Stück. 30 Cent fließen direkt in die Klassenkassen der Schüler.​

Wann und wo

Los geht’s am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr in der Stadthalle.