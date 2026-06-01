Highlight in Göppingen: Größtes Fest seit 1650 – Göppingen bereitet den Maientag vor

Seit dem Jahr 1650 ist der Maientag der Höhepunkt im Festleben von Göppingen. Von Freitag, 12. Juni, bis Montag, 15. Juni, ist es wieder so weit. Wir geben einen Überblick zum Programm.
In knapp zwei Wochen ist es wieder so weit. Der Maientag, das schönste und wichtigste Fest in der Hohenstaufenstadt, kann beginnen. Seit dem Jahr 1650 feiert man damit das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Damit ist der Maientag eines der ältesten Friedens-, Dankes- und Kinderfeste Süddeutschlands. Highlights sind neben den Fahrgeschäften des Vergnügungsparks und dem Festzelt auch der große historische Umzug und das Musikfeuerwerk.