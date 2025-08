Al-Hilal reist mit allen Stars zum Testspielkracher in Balingen

Am Mittwochabend ist es so weit: Die TSG Balingen empfängt Al-Hilal. Diese sind mit voller Kapelle nach Deutschland gereist und wollen noch Verstärkung.











Relativ abgeschottet absolviert Al-Hilal sein Trainingslager in Donaueschingen. Am Abend in Balingen werden sie sich jedoch der breiten Masse präsentieren, berichtet der "Schwarzwälder Bote". Das Testspiel gegen den Regionalligisten wird voraussichtlich die Bizerba-Arena füllen.