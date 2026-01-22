An diesem Freitag (19.30 Uhr) trifft Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim auf Fiver WAT Margareten aus Wien – doch die zwölfte Auflage des Rixe-Spiels stand hart auf der Kippe.
Es war auf den so ziemlich letzten Drücker. Beinahe hätte die zwölfte Auflage des Rixe-Spiels an diesem Freitag (19.30 Uhr) in der Sporthalle Korntal nicht stattgefunden. „Es war dieses Jahr extrem schwierig, einen Gegner für die SG BBM Bietigheim zu finden“, sagt Michael Duder, langjähriger Handball-Abteilungsleiter im TSV.