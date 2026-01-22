An diesem Freitag (19.30 Uhr) trifft Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim auf Fiver WAT Margareten aus Wien – doch die zwölfte Auflage des Rixe-Spiels stand hart auf der Kippe.

Es war auf den so ziemlich letzten Drücker. Beinahe hätte die zwölfte Auflage des Rixe-Spiels an diesem Freitag (19.30 Uhr) in der Sporthalle Korntal nicht stattgefunden. „Es war dieses Jahr extrem schwierig, einen Gegner für die SG BBM Bietigheim zu finden“, sagt Michael Duder, langjähriger Handball-Abteilungsleiter im TSV.

Doch Ende Dezember sagte schließlich der österreichische Erstligist Fiver WAT Margareten aus Wien zu, gegen den Zweitligisten aus Bietigheim anzutreten. „Da derzeit die EM stattfindet, war es verzwickt, eine Profi-Mannschaft zu verpflichten“, erläutert Duder. Bei der Gegner-Verpflichtung hat vor allem Thomas Schwarz, GbR-Leiter der SG BBM mit Korntaler TSV-Vergangenheit, seine Beziehungen spielen lassen.

Tragischer Vorfall: Herzstillstand

Hintergrund: 2011 erlitt der aktive Handballer Jörg Riexinger im Training einen Herzstillstand und lag lange im Koma – er überlebte, die Handballer des TSV riefen 2013 gemeinsam mit der SG BBM Bietigheim das sogenannte Rixe-Spiel ins Leben, von dem die Einnahmen an die Familie gehen. In der Partie, die den Charakter eines Testspiels besitzt, traf die SG BBM auf Clubs aus den deutschen Profi-Ligen wie den TVB Stuttgart, Frisch Auf Göppingen und die Rhein Neckar Löwen sowie auf Teams aus Österreich, Frankreich und Rumänien.

Jörg Riexinger ist seit dem tragischen Vorfall 2011 auf den Rollstuhl angewiesen. Beim Rixe-Spiel erhält er stets einen Ehrenplatz. Foto: Pressefoto Baumann

Michael Duder und David Bizer, der aktuelle Abteilungschef der Korntaler Handballer, ist nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, als die Mannschaft aus Wien bestätigt hat, an diesem Freitag in der Sporthalle Korntal aufzulaufen. Beide haben noch mit Jörg Riexinger vor dem Unglück vor 15 Jahren gemeinsam gespielt – Duder ist mit 59 nur ein Jahr älter als Riexinger, beide verbindet eine lange gemeinsame sportliche Vergangenheit. David Bizer ist mit 35 weit jünger, er war Teamkollege bei den Männern 2, als er frisch aus der Jugend in den Aktivenbereich aufrückte und Riexinger seine Karriere allmählich ausklingen ließ. „Ich war nicht in dem Training mit dabei, als das Unglück passierte“, erzählt Bizer, und auch Teamkollege Duder war an diesem Abend verhindert.

Ursprünglich war das Rixe-Spiel als einmalige Benefiz-Aktion geplant, doch daraus wurde ein Selbstläufer – Thomas Schwarz von der SG BBM kümmerte sich um den sportlichen Bereich und verpflichtete die Gegner, der TSV Korntal war fürs operative Geschäft rund um die Partie in der Halle zuständig. Zu Beginn war Familie Riexinger enorm glücklich über die finanzielle Unterstützung, bis heute wurde ein hoher fünfstelliger Betrag gesammelt.

Mittlerweile besitzt die Partie einen überragenden ideellen Wert für den 58-Jährigen. „Das ist der Höhepunkt des Jahres für Jörg“, erzählt Michael Duder, „er freut sich unbändig auf die Veranstaltung.“ Riexinger besitzt zu Hause eine stattliche Sammlung von unterschriebenen Bällen, Trikots und anderen kleinen Geschenken, die er wie seinen Augapfel hütet. „Da ist er sehr stolz darauf“, weiß Duder.

Beim Rixespiel im vergangenen Jahr schlugen die Eulen Ludwigshafen die SG BBM Bietigheim mit Nikola Vlahovic (mit Ball) 33:31. Foto: Pressefoto Baumann

Ein Absage, da sind sich Duder und Bizer einig, hätte den Mann, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, mental schwer getroffen. Der Club Fiver WAT Margareten war der Retter in der Not. Dabei wird die SG BBM Bietigheim die Kontakte nach Österreich genutzt haben, SG-Trainer Iker Romero (Weltmeister 2005) ist gleichzeitig Nationaltrainer der Austria-Handballer, die bei der EM bereits ausgeschieden sind. Die Kosten für Anreise und Unterbringung des Teams trägt ein Sponsor. „Die Wiener reisen eigens für dieses Spiel an und wollten aber an diesem Wochenende noch einen weiteren Gegner für ein zweites Testspiel“, erklärt Michael Duder, „deshalb hat sich alles hingezogen.“ Sagen wir es so: Ende gut, alles gut.