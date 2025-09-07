Highland Games: König Charles und Königin Camilla amüsieren sich

Das dürfte ein Besuch ganz nach dem Geschmack von König Charles III. gewesen sein. Als Schirmherr der Braemar Gathering Highland Games konnte er nicht nur Preise überreichen, sondern auch den vielfältigen Wettbewerben beiwohnen. Zusammen mit Ehefrau Camilla gab es dabei viel zu lachen.

König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) haben sich am Wochenende bestens gelaunt bei den Highland Games in der schottischen Ortschaft Braemar in Aberdeenshire gezeigt. Das Fest steht unter der Schirmherrschaft des britischen Monarchen und zählt zu den bekanntesten Highland Games in Schottland. Für die königliche Familie steht auf dem Areal extra eine Royal Box zur Verfügung.

In der Royal Box lacht das Königspaar Charles III., der die Preise in den wichtigsten Wettbewerben übergab, trug dazu einmal mehr einen Schottenrock. Seine Frau wählte einen grün-blau karierten Rock zu einem blauen Mantel. Die beiden scheinen sich bei den verschiedenen Wettkämpfen prächtig amüsiert zu haben, immer wieder wurden sie lachend und angeregt miteinander plaudernd fotografiert.

Der Palast veröffentlichte auf seinem Instagram-Account mehrere Bilder, die einen Einblick in das von tausenden Menschen besuchte Fest geben. "In der Nähe von Balmoral positioniert, finden die Spiele jedes Jahr am ersten Samstag im September statt", hieß es dazu. "Nachdem sie seit 1832 in seiner heutigen Form läuft, enthält die Veranstaltung eine Vielzahl traditioneller Highland-Games-Wettbewerbe, einschließlich Tauziehen und Caberwerfen, sowie Auftritte von Pipebands und Highland-Tänzern."

Im Kilt zur Kirche

Einen Tag später besuchte das britische Königspaar dann den Sonntagsgottesdienst in der Crathie Kirk, ebenfalls nahe Balmoral gelegen. Auch zu diesem Anlass erschien Charles in einem Kilt, Camilla wählte einen rotkarierten Rock zu grüner Jacke.

Die beiden haben schon häufig schottische Spiele in traditioneller Kleidung besucht. Erst Anfang August beehrte der König die Mey Highland Games - allerdings ohne seine Gemahlin. In Caithness präsentierte sich Charles in einem rot-blau-grün karierten Kilt, den er mit einer beigen Weste und Jacke und roten Strümpfen kombinierte.

Noch bis Ende September sollen sich Charles und Camilla auf Schloss Balmoral aufhalten, das auch Queen Elizabeth II. (1926-2022) für die Sommermonate nutzte. Zuvor genoss das Paar bereits eine sommerliche Auszeit im Castle of Mey in Caithness.