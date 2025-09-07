Highland Games: König Charles und Königin Camilla amüsieren sich

Das dürfte ein Besuch ganz nach dem Geschmack von König Charles III. gewesen sein. Als Schirmherr der Braemar Gathering Highland Games konnte er nicht nur Preise überreichen, sondern auch den vielfältigen Wettbewerben beiwohnen. Zusammen mit Ehefrau Camilla gab es dabei viel zu lachen.
König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) haben sich am Wochenende bestens gelaunt bei den Highland Games in der schottischen Ortschaft Braemar in Aberdeenshire gezeigt. Das Fest steht unter der Schirmherrschaft des britischen Monarchen und zählt zu den bekanntesten Highland Games in Schottland. Für die königliche Familie steht auf dem Areal extra eine Royal Box zur Verfügung.