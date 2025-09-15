Highland Games in Oßweil: „Die Spiele kann ich jedem empfehlen“ – Die stärksten Menschen der Republik

Bei den Highland Games Meisterschaften traten über 50 Athletinnen und Athleten nach schottischer Tradition in Oßweil gegeneinander an.
Auf dem Platz wehen die schottischen Flaggen im Wind, während sich die Athletinnen und Athleten aufwärmen. „Und wir fangen an mit dem ersten Wurf“, ertönt es aus einem Lautsprecher. Die 17-jährige Pauline Röske kniet sich hin, positioniert ihre Hände am Baumstamm. Sechs Meter ragt das Holzstück über ihren Kopf hinaus. Sie findet einen festen Griff, gibt sich einen Ruck und steht in einem Schwung auf. Der 25-Kilo-Stamm wackelt kurz bedrohlich, doch sie findet schnell wieder das Gleichgewicht.