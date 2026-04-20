Barack und Michelle Obama gehen mit ihrer Produktionsfirma Higher Ground neue Wege. Nach acht Jahren endet die Zusammenarbeit mit Netflix. So erfolgreich war die Kooperation mit dem Streaming-Giganten.
Nach acht Jahren exklusiver Zusammenarbeit mit Netflix: Die Obamas gehen mit ihrer Produktionsfirma Higher Ground eigene Wege. "Wir sind Netflix sehr dankbar für den erfolgreichen Start", sagte Barack Obama (64) laut "The Hollywood Reporter" am Wochenende. Higher Ground befinde sich derzeit "im Übergang zu einem unabhängigeren Unternehmen". Er und Gattin Michelle Obama (62) wollen nun "mit einer Vielzahl verschiedener Studios zusammenarbeiten können".