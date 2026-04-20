Barack und Michelle Obama gehen mit ihrer Produktionsfirma Higher Ground neue Wege. Nach acht Jahren endet die Zusammenarbeit mit Netflix. So erfolgreich war die Kooperation mit dem Streaming-Giganten.

Nach acht Jahren exklusiver Zusammenarbeit mit Netflix: Die Obamas gehen mit ihrer Produktionsfirma Higher Ground eigene Wege. "Wir sind Netflix sehr dankbar für den erfolgreichen Start", sagte Barack Obama (64) laut "The Hollywood Reporter" am Wochenende. Higher Ground befinde sich derzeit "im Übergang zu einem unabhängigeren Unternehmen". Er und Gattin Michelle Obama (62) wollen nun "mit einer Vielzahl verschiedener Studios zusammenarbeiten können".

Dies gab Barack Obama bei einem Event des US-Senders The History Channel in Philadelphia bekannt. Anlässlich des 250. Jubiläums der Vereinigten Staaten von Amerika kamen alle noch lebenden Ex-Präsidenten der USA zusammen.

Nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident gründete Barack Obama gemeinsam mit seiner Frau Michelle im Jahr 2018 Higher Ground. Kurz danach unterschrieben sie einen Deal mit Netflix. Erst 2024 verlängerten sie den Vertrag mit dem Streaming-Giganten.

Higher Ground startete mit Oscar-prämierter Doku

Die erste Produktion von Higher Ground war die Dokumentation "American Factory", die 2019 bei Netflix startete. Der Film über eine Fabrik des chinesischen Unternehmens Fuyao im US-Bundesstaat Ohio gewann unter anderem den Oscar als beste Doku.

Zu den weiteren Projekten von Higher Ground gehörte die Doku "Sommer der Krüppelbewegung" die ebenfalls für einen Oscar nominiert war. "Becoming - Meine Geschichte" begleitete Michelle Obama bei einer Lesereise zu ihrer gleichnamigen Bestseller-Biografie.

Barack und Michelle Obama produzierten mit Higher Ground nicht nur Dokumentationen, sondern auch fiktionale Filme. Dazu zählen das Endzeitdrama "Leave the World Behind" mit Julia Roberts oder das Biopic "Rustin" über den Bürgerrechtsaktivisten Bayard Rustin. Colman Domingo erhielt für seine Rolle eine Oscar-Nominierung.

Ein erstes Projekt jenseits von Netflix hat Higher Ground bereits angekündigt. Mit dem Komiker Larry David arbeiten die Obamas an der Sketch-Serie "Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness". Die Serie startet im Juni beim Sender HBO.