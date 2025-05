20 Jahre nach der Veröffentlichung seines Erfolgssongs "You're Beautiful" verrät James Blunt (51), um wen es in dem vermeintlichen Lovesong geht. Auf seinem X-Account gibt er schockierende Details anlässlich des Jubiläums seines Kultlieds bekannt.

Am 30. Mai 2005 stürmte "You're Beautiful" die Charts. Der britische Interpret eröffnet anlässlich des Jubiläums in den sozialen Medien, um was es zwischen den Zeilen "Du bist wunderschön" wirklich geht. In einem Video, das den Sänger in einem gemütlichen Wohnzimmer zeigt, sagt er im aufgeknöpften grauen Poloshirt in die Kamera: "Heute vor 20 Jahren habe ich einen Song veröffentlicht, mit dem ich mir dieses Haus gekauft habe. Wer hätte gedacht, dass ein Song, in dem es darum geht, high wie ein Drache auf Drogen zu sein und die Freundin eines anderen zu stalken, so viel Anklang finden würde? Ich danke euch. Ihr seid wunderschön!"

"Es ist eigentlich ein bisschen gruselig"

Blunt hat sich nie dazu geäußert, um wen speziell es in den romantischen Liedzeilen geht. Nach der damaligen Veröffentlichung des Songs gab es Gerüchte, dass es um Casterin Dixie Chassay gehen könnte. Der Sänger lieferte in einem früheren Essay für "The Guardian" vor rund sechs Jahren erste Informationen zur Entstehung des Songs. "Eines Tages war ich in der U-Bahn in London und sah eine Ex-Freundin mit ihrem neuen Freund. Unsere Augen trafen sich, aber wir gingen einfach aneinander vorbei, und ich ging nach Hause und schrieb die Worte zu 'You're Beautiful' in zwei Minuten", schrieb er. Weiter zerstört der Sänger jede romantische Verknüpfung mit dem Text: "Es wurde immer als romantisch dargestellt, aber es ist eigentlich ein bisschen gruselig: Es geht um einen Typen (mich), der high ist und die Freundin eines anderen in der U-Bahn stalkt. Aber jeder hat diese Momente, in denen man sich fragt: 'Was wäre, wenn ich etwas gesagt hätte?'"

"You're Beautiful" war die dritte Single von Blunts Album "Back to Bedlam", das im Oktober 2004 veröffentlicht wurde. Im September 2014 heiratete Blunt Sofia Wellesley, die Enkelin von Arthur Wellesley, 8. Duke of Wellington. Das Paar hat zwei Söhne.