High-End-Riesling: Fremdtrinken in Heilbronn

Die Wengerter in Heilbronn haben verstanden, dass man gemeinsame Sache machen und über den Tellerrand blicken muss. Davon profitieren vor allem die Genießer.
Heilbronn ist eine prosperierende Stadt. Diese Diagnose gilt längst nicht nur in Sachen Bildung (der von Lidl-Gründer Dieter Schwarz finanzierte Campus sucht seinesgleichen in Baden-Württemberg), Wohnen (das neue Viertel am Neckarbogen ist ein Juwel) und Zukunftsorientierung (im Innovationspark Künstliche Intelligenz entsteht nach eigenen Angaben „das größte Ökosystem für Künstliche Intelligenz in Europa“). Auch in puncto Lebensqualität hat die im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstörte und danach im Charme der 50er Jahre wiederaufgebaute Stadt deutlich gewonnen.