Hier zog sie ihre Söhne groß: Neues Leben in Mailand: Barbara Becker hat ihr Haus in Miami verkauft

Schon seit Anfang des Jahres hat Barbara Becker eine Wohnung in Mailand, jetzt hat sie ihre Zelte in Miami endgültig abgebrochen. Die Ex-Frau von Boris Becker hat das Haus verkauft, in dem sie die gemeinsamen Söhne großgezogen hat.











Barbara Becker (58) kehrt endgültig zurück nach Europa. Seit über 20 Jahren lebte sie in einer Villa in Miami direkt am Wasser, dort zog sie nach der Trennung von Boris Becker (57) auch die beiden gemeinsamen Söhne Noah (31) und Elias (25) groß. Jetzt hat sie ihr Haus verkauft, um ganz zu ihrem Partner Marcello Montini (57) nach Mailand zu ziehen.