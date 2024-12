Hier hat sie Ja gesagt: Aurora Ramazzotti und ihr Freund Goffredo haben sich verlobt

Für Aurora Ramazzotti (27) und Goffredo Cerza (28) wird schon der erste Adventssonntag zum Fest der Liebe. Das Paar hat sich verlobt, wie es am 1. Dezember auf Instagram mitteilt - und das an einem ganz besonderen Ort. Für Aurora und ihren langjährigen Freund Goffredo ging es mit dem gemeinsamen Söhnchen Cesare (1) nach London.

"Ich habe an dem Ort Ja gesagt, an dem wir uns verliebt haben"

Aurora Ramazzotti, die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker (47) und Sänger Eros Ramazzotti (61), veröffentlicht Bilder, die die beiden im "Hyde Park Winter Wonderland" zeigen. Auf den Aufnahmen präsentiert sie unter anderem stolz ihren Ring, während sie ihren Verlobten küsst. Ein anderes Bild zeigt den Moment des Antrags - in einer Gondel des dortigen Riesenrads. Auf einem weiteren Foto hat sie ihr Kind im Arm und weint offenbar vor lauter Freude, während ihr Freund sie anstrahlt.

"Ich habe an dem Ort Ja gesagt, an dem wir uns verliebt haben", erklärt Aurora dazu in der beigefügten Bildunterschrift. Und sie verspricht ihrem Freund Goffredo: "Ich liebe dich für immer." Jener hatte zuvor in einem anderen Beitrag ebenfalls davon gesprochen, wie wichtig die Metropole auch für ihn ist. "London hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, und nach fünf Jahren hierher zurückzukehren, dieses Mal mit Cesare, fühlt sich an wie ein Traum... eine Mischung aus Nostalgie und neu entdeckter Schönheit. Es ist ein seltsames und doch zutiefst magisches Gefühl."

Aurora hatte sich mit Goffredo erstmals 2017 öffentlich im Rahmen eines Events gezeigt. Den gemeinsamen Sohn hatte sie der Welt im April 2023 vorgestellt. Wie lange die Hochzeit noch auf sich warten lassen wird, ist derweil unklar. Im letzten Jahr hatte Ramazzotti der "Bild"-Zeitung erklärt: "Erst kommt das zweite Baby und dann die Hochzeit." Mit dem zweiten Kind wollte sie sich zu diesem Zeitpunkt aber noch ein wenig Zeit lassen. "Ich möchte nicht, dass der Altersabstand zu groß wird, aber ich möchte auch mein Leben erst mal wieder ein wenig genießen. Eine Schwangerschaft ist schon anstrengend", sagte Aurora.