HHLA-Einstieg vollzogen: Hamburg und Reederei MSC vollziehen HHLA-Deal

Der Einstieg der Reederei MSC bei der HHLA ist heftig umstritten, aber nun vollzogen. Die Stadt Hamburg hat ihre Anteile am Hafenlogistiker an eine gemeinsame Betreibergesellschaft übertragen.











Hamburg - Der umstrittene Einstieg der Schweizer Großreederei MSC beim städtischen Hamburger Hafenlogistiker HHLA ist vollzogen. Wie das Unternehmen mitteilte, brachte die Stadt Hamburg am Donnerstag ihre sämtlichen A-Aktien an der HHLA im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in das gemeinsame Joint Venture Port of Hamburg Betreibergesellschaft SE ein. Die Stadt und MSC wollen die HHLA gemeinsam führen, wobei die Stadt mit 50,1 Prozent und MSC mit 49,9 Prozent an der Betreibergesellschaft beteiligt sind.