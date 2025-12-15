Wo in Leonberg viele Jahre der Blaue Engel beheimatet war, versuchten sich danach gleich zwei Pächter erfolglos. Ein Rutesheimer Ehepaar startet jetzt einen neuen Versuch: Es wird süß.
Am Ende ging alles ganz schnell. Im Oktober haben Elena und Waldemar Böhm die Anzeige entdeckt, dass für das Untere Tor in Leonberg ein Nachpächter gesucht wird. „Und innerhalb von ein paar Tagen haben wir uns entschieden“, sagt das Rutesheimer Ehepaar unisono. Seit 1. Dezember pachten sie nun die Lokalität an der südlichen Ecke der Leonberger Altstadt. Und wo zuvor in recht kurzer Zeit zwei Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten scheiterten, wollen die beiden nun mit einem Café der besonderen Art durchstarten. Eröffnung ist am 20. Dezember.