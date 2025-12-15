Wo in Leonberg viele Jahre der Blaue Engel beheimatet war, versuchten sich danach gleich zwei Pächter erfolglos. Ein Rutesheimer Ehepaar startet jetzt einen neuen Versuch: Es wird süß.

Am Ende ging alles ganz schnell. Im Oktober haben Elena und Waldemar Böhm die Anzeige entdeckt, dass für das Untere Tor in Leonberg ein Nachpächter gesucht wird. „Und innerhalb von ein paar Tagen haben wir uns entschieden“, sagt das Rutesheimer Ehepaar unisono. Seit 1. Dezember pachten sie nun die Lokalität an der südlichen Ecke der Leonberger Altstadt. Und wo zuvor in recht kurzer Zeit zwei Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten scheiterten, wollen die beiden nun mit einem Café der besonderen Art durchstarten. Eröffnung ist am 20. Dezember.

Das Betreiber-Paar ist bereits schwer im Torten-Business aktiv Neu wird zuallererst der Name sein: Das Lokal heißt künftig „Hey! Cake – Sweets and Coffee“. Das hat einen Grund: Elena Böhm, 42 Jahre alt, ist bereits seit einiger Zeit gleich doppelt im Konditorei-Business aktiv. Unter dem Banner „Elenas Backtraum“ kreiert sie seit 2021 unter anderem Hochzeits- und Geburtstagstorten nach Kundenwunsch. Und unter „Hey! Cake“ kann man bei ihr Torten-Bausätze bestellen, die dann per Post innerhalb Deutschlands sowie nach Österreich verschickt werden.

Die Backstube befindet sich in Leonberg in der Elsässer Straße – und wird auch dort bleiben. „Die Küche im Lokal ist relativ klein“, sagt Waldemar Böhm, 40 Jahre alt, „das heißt, dass Elena auch weiterhin in der Elsässer Straße backt.“ Die örtliche Nähe zum Unteren Tor ist dabei ein klarer Pluspunkt für die neuen Betreiber, die in ihrem neuen Café Süßes aus Europa und aus Nordamerika vereinen wollen.

Marlene Dietrich im legendären Film „Der Blaue Engel“: Diesen Namen trug auch die Kneipe im Unteren Tor viele Jahre lang. Foto: dpa

„Den klassischen Käsekuchen kennt jeder“, sagt Elena Böhm, „aber den New York Cheese Cake nicht.“ Es gebe unendlich viele Variationen. „Und weil viele Dinge in Amerika viel zu süß sind, wollen wir sie ein bisschen an die europäische Zunge anpassen.“ Cakepops, Cakesicles, dazu klassische Kuchen, all das soll den Weg auf die Speisekarte finden: Süßes, kein klassisches Bistro-Angebot. Bei den Getränken liegt der Fokus auf handgeröstetem Kaffee, Trinkschokolade mit belgischer Schoki sowie allerlei Alkoholischem und Nicht-alkoholischem.

Die Bäckerin ist eigentlich gelernte Kartografin

Elena Böhm ist eigentlich gelernte Kartografin. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes widmete sie sich jedoch der Zuckerbäckerei. Ehemann Waldemar war bis vor Kurzem als Projektleiter in der Automobilbranche tätig, hat seinen Job aber zugunsten des Cafés gekündigt. Er wird die Leitung des Lokals übernehmen. „Projektplanung war schon immer mein Ding, außerdem habe ich unendlich gerne mit Menschen zu tun“, sagt er.

Im 36 Sitzplätze umfassenden Gastraum – vor der Tür zwischen Gebäude und Hirschbrunnen können bei gutem Wetter weitere 40 Menschen verweilen – hat das Ehepaar bis zur Eröffnung noch ein bisschen Arbeit vor sich. Dabei geht es vor allem um die Deko, zudem sollen in zwei Ecken noch Sofas kommen. „Es soll eine Mischung aus altmodisch und modern werden“, betont Elena Böhm. Das monumentale Hirschgeweih über dem Barbereich soll dabei auf jeden Fall bleiben.

Nach dem Ende der Kultkneipe Blauer Engel wurde das Lokal im Jahr 2022 komplett renoviert. Im Gastraum, in der Küche und den Toilettenräumen blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Im Dezember 2022 folgte schließlich die Neueröffnung. Das eigentlich nicht schlecht besuchte Lokal mit gutbürgerlicher Küche hielt sich jedoch nur eineinhalb Jahre. Im Sommer 2024 gab’s mit neuem Pächter einen weiteren Anlauf, diesmal als Mischung aus Speiselokal und Cocktailbar. Aber auch diese Episode währte nicht eben lange.

Küche und Interieur im Unteren Tor sind quasi neu

Immerhin profitieren die Böhms nun davon, dass Küche und Interieur quasi neu sind. Sie haben noch ein paar Vitrinen zur Präsentation der Speisen besorgt, außerdem eine neue Siebträger-Kaffeemaschine. „Die müssen wir noch ein bisschen justieren“, sagt Waldemar Böhm. Das elektronische Kassensystem laufe ebenfalls bereits. Auch das Gesundheitsamt sei schon vor Ort gewesen und habe alles abgesegnet.

Zwei bis drei Personen werden dem Ehepaar im Café zur Hand gehen, in Teilzeit oder auf Minijob-Basis. „Wir hatten seh viele Bewerbungen, in allen Bereichen: Servieren, Verkaufen, Putzen“, fasst Waldemar Böhm zusammen.

In der Woche vor der Eröffnung wird nun „gebacken, gebacken, gebacken“, wie Elena Böhm betont. Das Angebot soll sich dann stetig verändern erweitern, im kommenden Jahr soll es im „Hey! Cake“ schließlich auch verschiedene Frühstückskreationen geben – klassisch, aber auch mit großen Waffeln.

„Hey! Cake – Sweets & Coffee“

Öffnungszeiten

Das neue Café soll vorerst täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein, als Ruhetag ist zunächst der Sonntag vorgesehen. Das könnte sich aber auch noch ändern.

Eröffnung

Die große Eröffnung steigt am Samstag, 20. Dezember, um 11 Uhr. Interessierten empfiehlt außerdem der Blick auf die Instagram-Präsenz des Cafés.