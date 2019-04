1 Das Hexentanz-Open-Air fand vom 26. bis zum 28. April in Losheim am See statt (Symbolbild). Foto: dpa

Die Leiche des 24-Jährige wurde am Samstag beim Hexentanz-Open-Air in Losheim am See im Wasser entdeckt. Nun wurde bekannt, dass der junge Mann aus der Region Stuttgart stammt.

Losheim am See - Ein tot aus einem Stausee im saarländischen Losheim geborgener Festivalbesucher kommt aus dem Raum Stuttgart. Die genauen Umstände seines Todes am vergangenen Samstag seien weiter unklar, teilte die Polizei in Saarbrücken am Dienstag mit. Die Untersuchung der Leiche sollte im Laufe des Dienstags erfolgen.

Zwei Festivalbesucher hatten den toten 24-Jährigen am Samstag auf dem Wasser treibend entdeckt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte er gemeinsam mit einer Frau am frühen Morgen im See schwimmen. Weil es kalt war, verließ seine Begleitung den See nach eigener Aussage wieder.

Er habe noch bis zu einer Insel schwimmen wollen und sei nicht mehr ans Ufer zurückgekehrt. Der 24-Jährige war zu Gast beim Hexentanz-Open-Air. Das Metal-, Folk- und Gothic-Rock-Festival fand vom 26. bis zum 28. April in Losheim am See statt.