Mit drei Jahren wurde er weltberühmt, später kürte ihn das "People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive": John F. Kennedy Jr. wäre heute 65 Jahre alt geworden. Der Sohn von JFK führte ein Leben im Rampenlicht, bevor er tödlich verunglückte.
Um den berühmten Kennedy-Clan wird es auch im 21. Jahrhundert nicht still - gerade ist wieder vom Kennedy-Fluch die Rede. Kurz nachdem JFK-Enkel John Bouvier Kennedy "Jack" Schlossberg (32) seinen Einstieg in die Politik verkündete, machte seine Schwester eine Leukämie-Diagnose öffentlich: Caroline Kennedys (67) Tochter Tatiana Schlossberg (35) gab in einem Essay im "New Yorker" bekannt, dass sie Krebs im Endstadium und weniger als ein Jahr zu leben hat. Sie habe "dem Leben unserer Familie eine neue Tragödie hinzugefügt, und ich kann nichts tun, um das zu verhindern", schreibt sie.