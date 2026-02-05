Dove Cameron hat verraten, wie sie ihren Verlobten Damiano David kennenlernte. Das erste Treffen bei den VMAs 2022 verlief alles andere als vielversprechend - denn der Måneskin-Frontmann machte keinen guten ersten Eindruck.
Dove Cameron (30) hat im Podcast "Call Her Daddy" die Geschichte hinter dem Kennenlernen mit ihrem Verlobten Damiano David (27) erzählt - eine Liebesgeschichte wie "Fanfiction", wie Cameron schmunzelnd sagt. Denn als sich die Schauspielerin und der Måneskin-Frontmann 2022 zum ersten Mal begegneten, war an Romantik nicht im Entferntesten zu denken.