Dove Cameron hat verraten, wie sie ihren Verlobten Damiano David kennenlernte. Das erste Treffen bei den VMAs 2022 verlief alles andere als vielversprechend - denn der Måneskin-Frontmann machte keinen guten ersten Eindruck.

Dove Cameron (30) hat im Podcast "Call Her Daddy" die Geschichte hinter dem Kennenlernen mit ihrem Verlobten Damiano David (27) erzählt - eine Liebesgeschichte wie "Fanfiction", wie Cameron schmunzelnd sagt. Denn als sich die Schauspielerin und der Måneskin-Frontmann 2022 zum ersten Mal begegneten, war an Romantik nicht im Entferntesten zu denken.

Bei den MTV Video Music Awards 2022 waren beide in der Kategorie "Best New Artist" nominiert. Cameron gewann den Preis, und Davids Band gratulierte ihr backstage. Doch der erste Eindruck des Italieners? Alles andere als einnehmend. "Er war nicht glücklich. Er hatte emotional eine schwere Zeit", erzählte Cameron im Podcast. David habe wie hinter Glas gewirkt und kaum Blickkontakt gehalten. "Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass wer auch immer hinter diesen Schichten aus Glas steckt, jemand sehr Wichtiges in meinem Leben sein wird", so die Sängerin.

"Ich dachte: Der Typ hasst mich"

Die erste Begegnung dauerte gerade mal 15 Sekunden. In dem winzigen Backstage-Bereich gratulierte ihr zunächst Bassistin Victoria De Angelis, dann die Bandkollegen Ethan und Thomas. David stand im Hintergrund. "Er hat mich kaum angesehen und wirkte nicht gerade freundlich. Ich dachte mir: Der Typ hasst mich", erinnerte sich Cameron. "Ich nahm es persönlich und dachte einfach: Okay, tschüss", erzählte die Schauspielerin. Erst später erfuhr sie, dass seine Zurückhaltung nichts mit ihr zu tun hatte - David befand sich in einer persönlichen Krise.

Das Wiedersehen

Die Wende kam ein Jahr später, erneut bei den VMAs. Beide waren wieder da, beide Single, beide in einer besseren Verfassung. David stellte sich erneut vor. "Ich sagte: Ja, ich erinnere mich an dich. Du bist jetzt so anders", erzählte Cameron. Er sei freundlich gewesen und habe sie zu einem Måneskin-Konzert im Madison Square Garden eingeladen. "Dann haben wir angefangen zu daten, und jetzt sind wir verlobt. Es ist so unschuldig und einfach."

Rückblickend sei das Timing perfekt gewesen. Hätte David ihr schon beim ersten Treffen Interesse gezeigt, wäre sie nicht bereit gewesen, gab Cameron offen zu: "Ich war so deprimiert. Ich lebte wie im Zölibat. Fass mich nicht an, schau mich nicht an, komm mir nicht zu nah, ich verlasse mein Haus nicht. Ich durchlebte eine dunkle Nacht der Seele, ein ganzes Jahr lang."

Verlobung Anfang des Jahres

Cameron und David wurden erstmals im September 2023 miteinander in Verbindung gebracht, als die Schauspielerin ein Konzert der Eurovision-Song-Contest-Gewinner von 2021 besuchte. Ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt absolvierten sie im Februar 2024 bei einer Pre-Grammy-Gala. Am 3. Januar gab das Paar schließlich seine Verlobung via Instagram bekannt.

"Das wird ein schönes Jahr", schrieb David zu gemeinsamen Fotos. Camerons Kommentar dazu: "Mein Lieblingsaspekt am Leben. Frohes neues Jahr!" Auf den Bildern präsentierte die Schauspielerin stolz ihren funkelnden Verlobungsring.