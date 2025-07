heute show extra - Next Stop Köster: Neues Talk-Format: Fabian Köster begrüßt Markus Söder im Aufzug

"heute show extra - Next Stop Köster"

1 Markus Söder und Fabian Köster (r.) im neuen Format "heute show extra - Next Stop Köster". Foto: ZDF/Thomas Wolfschläger

Mit einem Politiker im Aufzug steckenbleiben? Was bei vielen eher unangenehme Gefühle auslöst, ist für Politikerschreck Fabian Köster ein gefundenes Fressen. Im neuen Format "heute show extra - Next Stop Köster" begrüßt er in der ersten Folge den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.











Das ZDF geht neue Wege und führt ein neues Format ein: "heute show extra - Next Stop Köster" konfrontiert Politikerinnen und Politiker in einem steckengebliebenen Aufzug zirka 30 Minuten lang mit unangenehmen Fragen. Moderiert wird die Sendung, die am Freitag, dem 8. August 2025 um 22:30 Uhr erstmals im Fernsehen zu sehen ist, von Politikerschreck Fabian Köster (30). Sein erster Gast: der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU).