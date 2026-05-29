Heute Nacht: Helene Fischer veröffentlicht neuen Song

Schlagerkönigin Helene Fischer meldet sich mit frischer Musik zurück. In der Nacht auf den 29. Mai veröffentlicht sie ihr passend betiteltes Lied "Heute Nacht".
Darauf haben die Fans gewartet, aber "um 24:00 Uhr hat das Warten endlich ein Ende", freut sich Helene Fischer (41) auf Instagram. Zu einem Ausschnitt aus ihrem neuen Lied schreibt die deutsche Schlagerkönigin: "Meine neue Single 'Heute Nacht' erscheint. Ich bin so gespannt, wie sie euch gefällt, und freue mich riesig darauf, diesen besonderen Moment gemeinsam mit euch zu feiern." Es seien "nur noch wenige Stunden", schrieb sie am Donnerstagabend.