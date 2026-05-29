Heute Nacht: Helene Fischer veröffentlicht neuen Song

Darauf haben die Fans gewartet, aber "um 24:00 Uhr hat das Warten endlich ein Ende", freut sich Helene Fischer (41) auf Instagram. Zu einem Ausschnitt aus ihrem neuen Lied schreibt die deutsche Schlagerkönigin: "Meine neue Single 'Heute Nacht' erscheint. Ich bin so gespannt, wie sie euch gefällt, und freue mich riesig darauf, diesen besonderen Moment gemeinsam mit euch zu feiern." Es seien "nur noch wenige Stunden", schrieb sie am Donnerstagabend.

"Glaub' an dich und mich, wenn wir Gefühle lauter dreh'n. Hab' uns vermisst, wenn wir so voreinander steh'n. In deinem Gesicht kann ich das alte Leuchten seh'n, für einen Augenblick", singt Fischer in dem kurzen Ausschnitt aus ihrem neuen Song. Die Fans zeigen sich unterdessen in den Kommentaren schon kurz vor der Veröffentlichung begeistert. "Ich freue mich riesig auf den Song. Ich werde ihn morgen früh gleich ganz laut im Auto hören auf dem Weg zur Arbeit", schreibt eine Nutzerin etwa. An anderer Stelle ist unter anderem von einem "Banger" und einem neuen "Sommer-Hit" die Rede. "Man merkt sofort, wie viel Herz in diesem Song steckt", findet eine andere Userin. Sie habe "das Gefühl, das wird einer dieser Songs, die man den ganzen Sommer fühlen wird".

"Heute Nacht" ist Vorbote eines neuen Albums

Schon vor einigen Wochen hatten vorangegangene Spekulationen über neue Musik von Fischer ein Ende. Am 8. Mai verkündete sie ebenso bei Instagram, den "Anfang einer neuen Ära" für sie. "Am 29.05. ist es endlich so weit. Mein neuer Song 'Heute Nacht' erscheint. Die erste Single aus meinem kommenden Album, auf das ihr sehr gespannt sein dürft..."

Das Lied wolle sie dann auch auf ihrer anstehenden Stadion-Tour mit den Fans singen, erklärte Fischer. Die "360° Stadion Tour 2026" beginnt am 10. Juni in Dresden. Geplant sind Auftritte in großen Spielstätten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Das vorerst letzte Konzert ist für den 17. Juli in München angesetzt.