Daniela Büchner macht sich Sorgen um Tochter Jada: Sie musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Was ihr fehlt, ist noch nicht klar.

Die Gesundheit ihrer Familie steht für Reality-Star Daniela Büchner (46) an erster Stelle - wohl besonders, seit Ehemann Jens Büchner (1969-2018) vor einigen Jahren an Krebs starb. Jetzt muss sich die fünffache Mutter um die Gesundheit ihrer Tochter Jada Karabas (19) sorgen: Ihre zweitälteste Tochter liegt im Krankenhaus.

Tochter musste über Nacht im Krankenhaus bleiben

In einer Instagram-Story meldete sich die 46-Jährige in der Nacht auf Mittwoch (24. Juli) bei ihren Followerinnen und Followern. Zu einem Foto eines Arms mit Infusion schrieb Büchner: "01:22 Uhr. Wenn deine Tochter im Krankenhaus bleiben muss", und fügte zwei traurige Emojis hinzu.

Lesen Sie auch

Am Folgetag erklärte sie, dass ihre Tochter bereits seit einigen Tagen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe und nun in einer Klinik behandelt werden muss. Die Situation macht ihr sichtlich zu schaffen: "Ich habe wenig geschlafen, weil es meiner Tochter nicht gut geht", so Büchner. "Egal, wie alt die Kinder sind, man macht sich wirklich große Sorgen."

Was genau Jada fehlt, sei nicht klar. "Heute kommt ein Spezialist und schaut nach", fügt sie hinzu. Anschließend teilte sie eine Story, die die beiden jüngsten Kinder der Familie, die Zwillinge Diego und Jenna (8), auf einem Parkplatz zeigt, verlinkte Tochter Jada und schrieb: "Sind auf dem Weg zu dir." Tochter Jada, die aus Büchners Ehe mit ihrem ersten Ehemann Yilmaz Karabas stammt, meldete sich ebenfalls kurz in einer Instagram-Story zu Wort und versprach, sich bald zu melden.

Fünf Kinder aus zwei Ehen

Daniela Büchner ist fünffache Mutter: Aus ihrer 1999 geschlossenen Ehe mit ihrer Jugendliebe Yilmaz Karabas stammt neben Jada die 1999 geborene Tochter Joelina und der 2002 geborene Sohn Volkan. Von Karabas ließ sich Büchner 2007 scheiden, ihr Ex-Ehemann starb 2009.

2015 zog Daniela Büchner für ihren Partner Jens Büchner nach Mallorca und ist seitdem in der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen. 2016 wurden die beiden Eltern von Zwillingen. Im November 2018 starb Jens Büchner an den Folgen von Lungenkrebs.