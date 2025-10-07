Nach einem kürzeren Teaser im September hat Netflix jetzt den offiziellen Trailer zur kommenden Staffel von "The Witcher" veröffentlicht. Liam Hemsworth ersetzt in den neuen Folgen Henry Cavill.
Rund drei Wochen vor dem Start der neuen "The Witcher"-Staffel hat Netflix erstmals einen längeren Trailer zu den neuen Folgen veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Clips stehen Anya Chalotra (30) als Yennefer, Freya Allan (24) als Ciri und natürlich Liam Hemsworth (35), der in den kommenden Folgen Henry Cavill (42) als Geralt von Riva ersetzt. "Matrix"-Ikone Laurence Fishburne (64) ist als Regis neu dabei und hat auch einen Auftritt in dem Trailer.