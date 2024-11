In Kürze erscheinen Josh Brolins (56) Memoiren "From Under the Truck". Der langjährige Schauspielstar, unter anderem bekannt aus "No Country for Old Men" und mehreren "Avengers"-Filmen, berichtet darin unter anderem davon, dass er vor rund elf Jahren einen Messerangriff überlebt hat. Das US-Magazin "People" konnte bereits einen Blick in das Buch werfen.

Brolin befand sich demnach 2013 mit seiner späteren Ehefrau Kathryn Boyd (37) in Costa Rica, als ein fremder Mann ihn nach einer Zigarette oder Geld fragte. Der Schauspieler wurde daraufhin angegriffen und "in den Bauchnabel gestochen". Er habe jedoch Glück gehabt, da es an einer Stelle gewesen sei, an der das Messer verlangsamt worden sei und so keine lebenswichtigen Organe getroffen wurden.

Lesen Sie auch

Als die beiden auf einen Krankenwagen warteten, habe er seine Ex-Frau Alice Adair (58) angerufen. Aus der Beziehung der beiden stammen Brolins älteste Kinder Eden (30) und Trevor (36). "Ich weiß, was zu tun ist, aber du wirst das schon schaffen", habe sie ihm am Telefon gesagt. "Sie wird mit den Kindern darüber sprechen, was ich am meisten an ihnen geliebt habe, was sie mir bedeutet haben und dass ich weiß, dass sie in eine Zukunft hineinwachsen werden, auf die sie stolz sein können [...]", schreibt er demnach.

Josh Brolin: Man kann nur sich selbst ändern

Im gleichen Jahr hörte Brolin mit dem Trinken auf. "Das einzige, was man ändern kann, ist man selbst", erzählt er im Gespräch mit dem Magazin über das, was er über Liebe gelernt habe. "Und Trinken hilft der Beziehung wahrscheinlich nicht, wenn man so wie ich auf Alkohol reagiert."

Brolin ist seit 2016 mit Boyd verheiratet, die beiden haben gemeinsam eine sechs- und eine dreijährige Tochter. Sein heutiges Leben sei "roher, nackter". Die Angst sei "immer noch da, aber sie macht mir nicht mehr so viel aus. Das ist das Schöne am Alter, Mann. Ich würde nicht wieder in meinen 20ern sein wollen." Natürlich könne das Leben manchmal frustrierend sein, doch er denke sich: "Was für ein Geschenk."

"From Under the Truck" erscheint noch im November.