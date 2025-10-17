Heute im Bundesrat: Vorbild Österreich? Worum es beim Spritpreis-Vorschlag geht

Die Preise an deutschen Tankstellen steigen und fallen jeden Tag vielfach. Baden-Württemberg will das ändern. Wie sind die Erfahrungen aus Österreich und warum lehnt der ADAC den Vorstoß ab?
Berlin/Stuttgart - An einer durchschnittlichen deutschen Tankstelle wechselt der Spritpreis mehr als 20 Mal am Tag. Baden-Württemberg möchte das ändern und verweist auf die österreichische Regelung, die nur eine Erhöhung am Tag erlaubt. Ein entsprechender Vorschlag geht nun in den Bundesrat. Doch wie begründet das Land die Initiative, welche Erfahrungen hat man in Österreich gemacht und was befürchtet der ADAC? Ein Überblick.