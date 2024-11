Heute feiern wir Dich!: Sohn mit Amira: Oliver Pocher spricht von vielen tollen Momenten

1 Der ältere Sohn von Oliver Pocher und Amira Aly feiert seinen 5. Geburtstag. Foto: imago/Panama Pictures

Zuletzt schien Oliver Pocher nicht allzu angetan von der Patchwork-Planung rund um Geburtstage und Weihnachten. Seinem älteren Sohn mit Amira Aly versichert er jetzt zu dessen Ehrentag: "Ich Liebe Dich, wie alle deine Geschwister, so sehr!"











Link kopiert



Das Leben mit der Patchwork-Familie ist nicht immer einfach. Das weiß Oliver Pocher (46) wohl nur zu gut. Zum fünften Geburtstag seines älteren Sohnes mit Ex-Frau Amira Aly (32) lässt er es sich nicht nehmen, per Instagram Glückwünsche an den Jungen zu senden. Der Komiker, der zuletzt schon über die Patchwork-Festtage sprach, schlägt aber auch ernstere Töne an.