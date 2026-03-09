Heute bei Höhle der Löwen auf VOX: Gerlinger Start-up Tallow erobert mit Judith Williams und Frank Thelen auch dm

Die Rindertalg-Pflegeprodukte des Gerlinger Gründerpaars Ece und Niklas Spiegel sind immer gefragter. Heute (9. März) ist das Start-up erneut bei Vox in „Die Höhle der Löwen“ zu sehen.
Gut fünf Monate ist der bahnbrechende Auftritt von Ece und Niklas Spiegel im Fernsehen in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ her. Vier der fünf Investoren hatten sich darum gerissen, ins Geschäft des Gerlinger Gründerpaars mit einzusteigen, das mit dem Kosmetikunternehmen Tallow Naturals Pflegeprodukte aus Rindertalg produziert – was hierzulande eher noch ungewöhnlich ist. Ece und Niklas Spiegel haben schließlich mit Judith Williams und Frank Thelen einen Mega-Deal abgeschlossen.