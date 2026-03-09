Heute bei Höhle der Löwen auf VOX: Gerlinger Start-up Tallow erobert mit Judith Williams und Frank Thelen auch dm

Die Rindertalg-Pflegeprodukte des Gerlinger Gründerpaars Ece und Niklas Spiegel sind immer gefragter. Heute (9. März) ist das Start-up erneut bei Vox in „Die Höhle der Löwen“ zu sehen.

Gut fünf Monate ist der bahnbrechende Auftritt von Ece und Niklas Spiegel im Fernsehen in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ her. Vier der fünf Investoren hatten sich darum gerissen, ins Geschäft des Gerlinger Gründerpaars mit einzusteigen, das mit dem Kosmetikunternehmen Tallow Naturals Pflegeprodukte aus Rindertalg produziert – was hierzulande eher noch ungewöhnlich ist. Ece und Niklas Spiegel haben schließlich mit Judith Williams und Frank Thelen einen Mega-Deal abgeschlossen.

Das Start-up, das Niklas Spiegel mit seiner Frau Ece im Jahr 2023 gegründet hatte, ging rasch durch die Decke. Noch mehr tut es das seit dem Auftritt des Paars in der „Höhle der Löwen“ im vergangenen Jahr.

Erfolgsgeschichte von Tallow kehrt in die „Höhle der Löwen“ zurück

An diesem Montag (9. März) sind die Jungunternehmer wieder im Fernsehen zu sehen: Regelmäßig werden in der „Höhle der Löwen“ Start-ups gezeigt, die in der Sendung waren und in die die Löwen investieren. Die Zuschauer werden an die Produkte erinnert und erfahren, wie es weiterging. Nun ist die Erfolgsgeschichte der Spiegels an der Reihe.

Aus der „Höhle der Löwen“ nach Innsbruck: Die Tallow-Gründer Ece und Niklas Spiegel haben ihre Investorin, die Kosmetikexpertin Judith Williams (rechts), besucht. Foto: Team Judith Williams

Für den sogenannten Re-Visit, den Wiederbesuch, haben erneut Dreharbeiten stattgefunden – in Innsbruck in Judith Williams’ Firma, in der es für Ece und Niklas Spiegel unter anderem eine Führung gab – inklusive Einblick ins Labor. Die Gerlinger haben zudem mit Frank Thelen in Bonn eine Rossmann-Filiale besucht. Niklas Spiegel lacht. Die jüngsten Dreharbeiten seien deutlich angenehmer gewesen als die für den Auftritt damals in der Sendung beziehungsweise als der Pitch.

Bei ihrer Präsentation mussten die Gründer alles geben, um die Investoren von sich und ihrem Start-up zu überzeugen. Der Rückblick sei „sehr wohlwollend“, sagt Niklas Spiegel. Er freue sich, dass die Investoren Tallow ausgesucht haben. Durch die Ausstrahlung erhoffe er sich noch mehr Aufmerksamkeit und damit noch mehr Kunden. Aktuell seien es weit über 200 000. Anfang 2025 seien es etwa 50 000 gewesen.

Ece und Niklas Spiegel haben aber noch mehr Grund für Feierstimmung: Die Drogeriemarktkette Rossmann vertreibt künftig in allen Filialen die Produkte des Start-ups. „Das freut uns schon sehr“, sagt Niklas Spiegel.

Tallow Naturals nach Rossmann bald bei dm: Ein riesiger Meilenstein für die Gründer aus Gerlingen

Außerdem verkauft bald auch die Drogeriemarktkette dm Tallow-Produkte. Verfügbar seien sie in etwa zwei, drei Wochen. „Das ist super und ein riesen Meilenstein“, sagt Niklas Spiegel – zumal rund vier Fünftel der Kosmetik offline, sprich im stationären Handel und nicht im Netz verkauft werde. Niklas Spiegel erzählt, vor knapp über einem Jahr hätten er und seine Frau es sich zum Ziel gesetzt, die Drogeriemärkte zu erobern. Nun haben sie es geschafft. Fast: Die eine oder andere Kette gäbe es da noch.

Tallow Naturals soll weiter wachsen, und international wollen Ece und Niklas Spiegel mit ihrer Kosmetikfirma ebenfalls Fuß fassen. Kürzlich war der 31-Jährige in Mailand, wo er sich mit Vertretern einer französischen Beautykette getroffen hat. Und er steht mit einem internationalen Vertriebshändler aus Südkorea in Kontakt. Die Zusammenarbeit werde immer konkreter, doch bis ein Deal in trockenen Tüchern ist, zögen viele Monate ins Land: „Man muss eine Beziehung und Vertrauen aufbauen“, berichtet Niklas Spiegel. Es werden Produktmuster verteilt, es wird viel gesprochen und noch mehr verhandelt.

Neue Tallow-Produkte: Serum und Toner bald erhältlich

Auch wird es weitere Produkte geben. Ein Serum und ein Toner kommen als nächstes auf den Markt, sagt Niklas Spiegel. Ein Deo und eine Sonnencreme seien in Arbeit. Gerade für die Sonnencreme seien viele Tests nötig, beispielsweise wegen des Lichtschutzfaktors. Das koste Zeit.

Die „Höhle-der-Löwen“-Folge mit Tallow Naturals wird an diesem Montag, 9. März, um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.