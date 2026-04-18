Heuss-Preis an Margrethe Vestager: Das Denken von Theodor Heuss in die digitale Welt übersetzt

Die frühere EU-Kommissarin Vestager erhält im Stuttgarter Haus der Wirtschaft den Theodor-Heuss-Preis. Ihr Vermächtnis sind Regeln, die Freiheit erst ermöglichen.
Ihr Lieblingstier sei der Elefant, hat Margrethe Vestager in einem Interview verraten. Nichts an ihrem Erscheinungsbild hätte das vermuten lassen. Die Herrschaften, welche die digitale Welt zu monopolisieren versuchen, werden inzwischen aber erahnen, was sie mit Elefanten gemeinsam hat. Mit elefantöser Wucht trotzte sie deren Marktmacht: eine der letzten Liberalen Europas, die vor den libertären Tech-Giganten aus Amerika nicht kapituliert hat.