Aktuell fliegen in Stuttgart vor allem Birkenpollen, die bei vielen Allergikern starke Symptome auslösen. Eine Allergologin erklärt, was Betroffene nun tun können.
Es lässt sich kaum vermeiden: Ein tiefer Atemzug genügt – und schon haben sich Pollen in den Körper geschlichen, reizen Schleimhäute, lassen Augen tränen und Nasen tropfen, manchen gar nach Luft ringen. Die milden Temperaturen fördern den Pollenflug, warnt Juliane Rieker-Schwienbacher, Leiterin der Allergieabteilung in der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Klinikum Stuttgart. Sie erklärt im Gespräch, worauf Allergiker nun besonders achten müssen – und was helfen kann, die Symptome zu mindern.