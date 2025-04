Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in einem Kreisverkehr ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Zwei weitere Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt wegen des Verdachts eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens.

Den Angaben zufolge fuhren zwei junge Autofahrer – ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger – in der Nacht mit ihren Wagen hintereinander nach Heubach (Ostalbkreis). Am Ortsbeginn sei der 18-Jährige ordnungsgemäß in den Kreisverkehr eingefahren, während der 20-Jährige mit seinem Auto entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr gefahren sei. Laut Polizeiangaben kollidierten die Fahrzeuge frontal.

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Einer seiner beiden Mitfahrer, ein 17-Jähriger, erlitt schwere Verletzungen. Der andere Mitfahrer, ein 12-Jähriger, zog sich leichte Verletzungen zu. Der 18 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Beide Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben. Den Schaden bezifferte die Polizei mit 45.000 Euro.