Nach dem gewaltsamen Fluchtversuch konnte die Polizei den 23-Jährigen schließlich festnehmen. (Symbolbild)

Ein flüchtender Autofahrer rast auf einen Polizisten zu, der Beamte wird auf die Motorhaube geschleudert. Die Einsatzkräfte versuchen später, den Fahrer durch Schüsse auf die Reifen zu stoppen.











Ein Polizist ist in Heubach (Ostalbkreis) von einem flüchtenden Fahrer mit dem Auto erfasst und auf die Motorhaube geschleudert worden. Auch Schüsse der Einsatzkräfte auf die Reifen des Autos hinderten den 23-Jährigen am Freitag nicht an seiner Flucht, wie die Polizei mitteilte.