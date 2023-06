1 Samstags versammeln sich Impfskeptiker des Öfteren auf dem Schulhof der Rumold-Realschule Kernen. Foto: Gottfried Stoppel

Kernen - In Fellbach herrscht weitgehend Ruhe, ein paar montägliche „Spaziergänger“, alles friedlich, sagt die Stadtverwaltung, kein Grund zur Besorgnis – bisher zumindest. In Weinstadt sehen das einige anders und haben ähnlich zu Aktionen in Backnang, Schorndorf und Waiblingen für ein Bündnis zur Einhaltung der Coronaregeln eine Weinstädter Erklärung vorbereitet, die in dieser Woche vorgelegt werden soll.