Im Zusammenhang mit dem Fund eines toten Babys in Hessen haben Ermittler einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Es handle sich dabei um den Vater des neugeborenen Mädchens, teilte die Polizei in Offenbach mit.











