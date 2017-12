Hessen Polizistin wird bei Einsatz angefahren und stirbt

Von red/dpa 19. Dezember 2017 - 13:38 Uhr

Zu einem schrecklichen Unfall ist es in Hessen gekommen. Foto: Einsatzreport Südhessen/dpa

Die junge Beamtin nimmt gerade einen Wildunfall auf, da kommt es zum nächsten Unfall. Ein 62-Jähriger erfasst die Frau mit seinem Wagen. Die Beamtin stirbt im Krankenhaus. Ihre Kollegen sind fassungslos.

Groß-Gerau - Bei einem Einsatz ist eine Polizistin in Südhessen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 25-Jährige war am Montagabend gerade dabei, einen Wildunfall auf der Bundesstraße 44 bei Groß-Gerau aufzunehmen, als sie von dem Wagen erfasst wurde. Die Frau kam in ein Krankenhaus, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 62 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Die Polizei in Südhessen zeigte sich schockiert von dem Tod der Beamtin: „Wir sind tief betroffen über den Tod unserer jungen Kollegin“, schrieben die Beamten beim Kurznachrichtendienst Twitter. Den Angehörigen sprachen sie ihr Mitgefühl aus.