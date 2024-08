Hessen: Mann soll 14-Jährigen absichtlich angefahren und schwer verletzt haben

1 Die Polizei ermittelt gegen den 35-Jährigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 35 Jahre alter Mann steht im Verdacht, einen 14-Jährigen in Hessen absichtlich angefahren zu haben. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.











Ein Mann soll in Hessen absichtlich einen 14-Jährigen mit einem Auto angefahren und ihn schwer verletzt haben. Gegen den 35-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, wie die Polizei in Offenbach am Freitag mitteilte. Demnach ereignete sich die Tat bereits im Februar in Bad Soden-Salmünster. Der Mann soll gezielt auf den 14-Jährigen und seinen elfjährigen Begleiter zugefahren sein.