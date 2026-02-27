Hessen: Erzieher soll vierjährige Jungen sexuell missbraucht haben - Festnahme
Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Ein Erzieher soll in Hessen mehrere etwa vier Jahre alte Jungen missbraucht und Bildaufnahmen davon gemacht haben. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Weil er mehrere etwa vier Jahre alte Jungen sexuell missbraucht haben soll, haben Ermittler in Hessen einen Erzieher einer Kindertagesstätte festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei Fulda und die Staatsanwaltschaft Gießen am Freitag mitteilten. Demnach soll der 34-Jährige die Kinder in sechs Fällen sexuell missbraucht und Bildaufnahmen davon gemacht haben. 

 

Ins Rollen kamen die Ermittlungen durch Recherchen auf einschlägigen Portalen im Darknet. Aus diesem Grund wurde zunächst nur wegen des Besitzes von Kinderpornografie gegen den 34-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis ermittelt. Bei einer Durchsuchung am Montag wurden mehrere Datenträger beschlagnahmt.

Bei einer ersten Sichtung stießen die Beamten auf zahlreiche Fotos und Videos. Der Mann arbeitete bis zu seiner Festnahme als Erzieher in einer Kita, wo er die Kinder auch missbraucht haben soll. Die Identitäten der Opfer seien noch nicht abschließend geklärt. 

 