Hessen: Erzieher soll vierjährige Jungen sexuell missbraucht haben - Festnahme

Ein Erzieher soll in Hessen mehrere etwa vier Jahre alte Jungen missbraucht und Bildaufnahmen davon gemacht haben. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.











Weil er mehrere etwa vier Jahre alte Jungen sexuell missbraucht haben soll, haben Ermittler in Hessen einen Erzieher einer Kindertagesstätte festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei Fulda und die Staatsanwaltschaft Gießen am Freitag mitteilten. Demnach soll der 34-Jährige die Kinder in sechs Fällen sexuell missbraucht und Bildaufnahmen davon gemacht haben.