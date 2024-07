Hessen: Auf Autobahn umherfliegendes Spielgeld sorgt für Polizeieinsatz

1 Die Polizei hatte allerhand zu tun. (Symbolbild) Foto: imago/Agentur 54 Grad/54° / Felix Koenig

Umherfliegendes Spielgeld hat auf einer Autobahn in Hessen für einen kuriosen Polizeieinsatz gesorgt. Wer für den „Geldregen“ verantwortlich war blieb unklar, wie die Polizei in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Demnach meldeten Zeugen am Dienstag umherfliegenden Geldscheine auf der Autobahn 3 bei Heusenstamm. Polizisten sammelten insgesamt 110 Scheine mit dem Nennwert von zehn und 20 Euro ein.