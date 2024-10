Hessen: 27-Jähriger soll während Feier Kinder sexuell missbraucht haben

1 Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein 27 Jahre alter Mann steht im Verdacht, während einer Feier zwei Kinder sexuell missbraucht zu haben. Polizeibeamte konnten den Mann festnehmen.











Ein 27-Jähriger soll während einer Feier in Hessen zwei Kinder sexuell missbraucht haben. Der Mann wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Demnach soll er die Taten am Samstagabend in Ginsheim-Gustavsburg begangen haben. Der 27-Jährige soll unbemerkt das Wohnhaus einer Familie betreten haben, in dem gerade eine Feier stattfand.