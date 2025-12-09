Mehr als ein Drittel der Ausgaben bei die Hesse-Bahn ist für den Schutz von Fledermäusen vorgesehen. Für den Nabu-Landeschef Johannes Enssle geht es um weit mehr als Geld.
Einst trafen sich der Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg und die Macher der Hermann-Hesse-Bahn vor Gericht. Inzwischen arbeiten sie beim Schutz von Fledermäusen – und einer kleinen Population von Steinkrebsen – zusammen. Doch angesichts der Summe von 80 Millionen Euro allein für Artenschutzmaßnahmen bleibt die Frage, wie viel der Schutz seltener oder gefährdeter Tierarten kosten darf. Geht die Hermann-Hesse-Bahn damit als Negativ-Beispiel in die Geschichte ein? Der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle hat eine klare Meinung.