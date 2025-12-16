Hesse-Bahn Calw – Weil der Stadt: Hohe Kosten, viel Kopfzerbrechen – doch im Januar 2026 rollt der erste Zug

Der Bau der Hermann-Hesse-Bahn zwischen Calw und Weil der Stadt schreitet voran, doch seltene Steinkrebse und Fledermäuse stellen besondere Hürden dar. Ein Besuch auf der Baustelle.
Leise knirscht der Gleis-Schotter unter den Schuhen, als Frank von Meißner in Richtung der Bauarbeiter stapft. Diese verlegen gerade Gleisabschnitte in der Nähe von Althengstett. „Das ist für uns jedes Mal ein emotionaler Moment, wenn wir Woche für Woche den Fortschritt sehen“, sagt er. Frank von Meißner ist seit Anfang 2025 der Geschäftsführer des Zweckverbands Hermann-Hesse-Bahn.