Herzzerreißende Entscheidung: Sharon Osbourne zieht nach Ozzys Tod zurück in die USA

Nach dem Verlust ihres Mannes steht Sharon Osbourne vor einer schweren Wahl: In England liegt Ozzy begraben, in Los Angeles wartet die Familie. Nun ist offenbar die Entscheidung gefallen.
Nach dem schmerzhaften Verlust ihres Ehemanns Ozzy Osbourne (1948-2025) steht Sharon Osbourne (73) vor einer lebensverändernden Entscheidung: Wie die Zeitung "The Sun" berichtet, wird die 73-Jährige ihren Lebensmittelpunkt wieder teilweise in die USA verlegen - ein Entschluss, der ihr alles andere als leicht gefallen sein soll.