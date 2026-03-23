Beide Folgen der elften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" hat Joko Winterscheidt bisher gewonnen. Doch in Folge drei musste sich der Moderator erstmals geschlagen geben - durch einen fatalen Patzer im Finale. Dieser Kandidat darf die nächste Show gestalten.
"Der einzig echte, wahre und wahrhaftige Moderator dieser Show", so der Sprecher aus dem Off, betritt das Studio. Joko Winterscheidt (47) eröffnet zum dritten Mal in der elften Staffel hintereinander "Wer stiehlt mir die Show?". Andrea Petković (38), Till Reiners (41) und Nico Santos (33) wollen ihm endlich die Moderation abluchsen. Zu den Promis gesellt sich Wildcard-Gewinnerin Julia (27). Sie kommt aus Wien, den Namen ihrer Heimatstadt Bochum hat sie sich auf die Innenseite ihrer Unterlippe tätowiert.