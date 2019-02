1 Sami Khedira will in einem Monat wieder auf dem Platz stehen. Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Die Meldung über Herzprobleme beim Ex-Stuttgarter Sami Khedira schockte viele Fußballfans. Am Mittwoch gab Juventus Turin nun bekannt, dass der Weltmeister erfolgreich am Herzen operiert wurde.

Turin - Der 77-malige deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira hat sich in Italien erfolgreich einem Eingriff am Herzen unterzogen. Operiert wurde der 31-Jährige vom Herzspezialisten Fiorenzo Gaita. Khediras Verein Juventus Turin teilte mit, der Eingriff sei „perfekt gelungen“. Khedira, Weltmeister von 2014, wurde elektrophysiologisch untersucht, zudem wurde Herzmuskelgewebe verödet, um Rhythmusstörungen zu beseitigen.

Keine Reise nach Madrid

„Nach einer kurzen Reha-Phase wird der Spieler seine Tätigkeit wieder aufnehmen können“, hieß es in Juves Mitteilung. Der Mittelfeldspieler werde in etwa einem Monat sein Comeback geben. Laut Medienberichten hatte Khedira im Training am Dienstag sein Herz plötzlich schneller schlagen spüren und sich daraufhin in Behandlung begeben. Auf die Reise zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) verzichtete er.