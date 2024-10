Herzogin Sophie: Bei diesem TV-Job tritt sie Kates Nachfolge an

Die Herzogin von Edinburgh wird in einer britischen Kindersendung die Gute-Nacht-Geschichte an einem besonderen Tag lesen - eine Rolle, die schon Prinzessin Kate besetzt hat.

Sophie, die Herzogin von Edinburgh (59) wird in einer Kindershow auftreten, um eine Gute-Nacht-Geschichte für einen besonderen Zweck zu lesen - genau wie Prinzessin Kate (42) vor zwei Jahren. Die sonst so medienscheue Schwägerin von König Charles III. (75) wird am 10. Oktober zum World Sight Day (dt. dem Welttag des Sehens) in der britischen TV-Show "CBeebies Bedtime Story" auftreten, wie mehrere Medien nach einer Bekanntmachung von BBC berichten.

Laut BBC wird die Herzogin von Edinburgh das Buch "Specs for Rexby" von Yasmeen Ismail lesen. Das Buch handelt von einem kleinen Löwen, der bekümmert war, weil er eine Brille bekam, bevor er erfuhr, wie sehr sie sein Leben besser machte. Mit der Bekanntmachung der BBC wurde auch ein Foto veröffentlicht, dass die Herzogin lachend mit Brille zeigt, während sie ein gelbes lächelndes Emoji-Kissen in die Kamera hält und neben weiteren Kuscheltieren sitzt.

Lesen Sie auch

"Millionen von uns brauchen eine Brille, um die Welt klar zu sehen. Der Welttag des Sehens ist eine Erinnerung für uns alle, auf unsere Augen zu achten, egal ob wir eine Brille brauchen oder nicht", sagt Sophie in einem Trailer zu ihrem Cameo-Auftritt in der bevorstehenden "CBeebies Bedtime Stories"-Folge. "Unsere Augen sind kostbar, und das Sehen ist etwas, das wir schätzen und pflegen können. Denken wir also daran, uns an diesem Tag um unsere Augen zu kümmern."

Einsatz aus persönlichem Anlass

Die Ehefrau von Prinz Edward (60) unterstützt mehrere Organisationen im Zusammenhang mit Augenpflege und ist dafür bekannt, an den Welttag des Sehvermögens zu erinnern. Vor allem aus privaten Gründen: Ihre Tochter Lady Louise Windsor (20) wurde zu früh geboren und an Esotropie operiert. Eine Form des dauerhaften Schielens, bei der ein oder beide Augen nach innen zeigen. Seitdem hat Sophies wohltätige Arbeit gegen vermeidbare Augenerkrankungen sie um die Welt gebracht.

Prinzessin Kate las in der bekannten Kindersendung im Februar 2022 die Geschichte "The Owl Who Was Afraid of the Dark" von Jill Tomlinson, die einem Eulenbaby auf einem Abenteuer folgt, um die Angst vor der Dunkelheit zu überwinden. Ein Lieblingsbuch aus ihrer eigenen Kindheit.