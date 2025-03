Herzogin soll nach New York reisen: Muss Prinz Edward seinen 61. Geburtstag ohne seine Sophie feiern?

1 Prinz Edward ist der jüngste Bruder von König Charles III. Foto: imago images/NurPhoto/Subaas Shrestha

Der 61. Geburtstag von Prinz Edward fällt 2025 mit dem Commonwealth Day zusammen. Während sich hochrangige Mitglieder der Royal Family zum Gottesdienst versammeln, soll das Geburtstagskind nicht teilnehmen. Er werde im kleinen Kreis zu Hause feiern, heißt es. Aber ohne seine Ehefrau.











Prinz Edward, der jüngste Bruder des britischen Königs Charles III. (76), wird am 10. März 61 Jahre alt. Sein Geburtstag steht in diesem Jahr jedoch etwas im Schatten. Denn der Ehrentag fällt mit dem Commonwealth Day zusammen. Deshalb werden die Feierlichkeiten für Prinz Edward wohl etwas kleiner ausfallen. Ehefrau Sophie (60) soll sogar ausgerechnet an diesem Tag zu einer Auslandsreise aufbrechen.