Herzogin Meghan: Wie geht es für sie 2026 weiter?

Ihre Serie "With Love, Meghan" erhält keine dritte Staffel, der Netflix-Exklusivvertrag ist geschrumpft: Dennoch dürfte man auch 2026 viel von Herzogin Meghan hören. Was bei der Ehefrau von Prinz Harry alles so ansteht im neuen Jahr.
Herzogin Meghan (44) blickt auf turbulente Monate zurück. Auf Netflix lief ihre Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" in zwei Staffeln und einem Weihnachts-Special, sie startete ihre Marke "As Ever" und sorgte zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry (41) bei der James-Bond-Geburtstagsparty von Kris Jenner (70) für Aufsehen. Nicht bei allen kamen ihre Aktivitäten gut an. Die US-Amerikanerin erntete wieder viel Kritik und Gespött - etwa für das vehemente Beharren auf ihrem neuen Familiennamen "Sussex" und dem Spitznamen "H" für ihren Liebsten. Wie geht es nun beruflich und privat bei Meghan weiter?