Herzogin Meghan: Wie geht es für sie 2026 weiter?

Ihre Serie "With Love, Meghan" erhält keine dritte Staffel, der Netflix-Exklusivvertrag ist geschrumpft: Dennoch dürfte man auch 2026 viel von Herzogin Meghan hören. Was bei der Ehefrau von Prinz Harry alles so ansteht im neuen Jahr.

Herzogin Meghan (44) blickt auf turbulente Monate zurück. Auf Netflix lief ihre Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" in zwei Staffeln und einem Weihnachts-Special, sie startete ihre Marke "As Ever" und sorgte zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry (41) bei der James-Bond-Geburtstagsparty von Kris Jenner (70) für Aufsehen. Nicht bei allen kamen ihre Aktivitäten gut an. Die US-Amerikanerin erntete wieder viel Kritik und Gespött - etwa für das vehemente Beharren auf ihrem neuen Familiennamen "Sussex" und dem Spitznamen "H" für ihren Liebsten. Wie geht es nun beruflich und privat bei Meghan weiter?

Das Filmbusiness Die Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Netflix soll fortgeführt werden. Der Vertrag wurde 2025 um mehrere Jahre verlängert, schrumpfte allerdings von einer Exklusivvereinbarung zum First-Look-Deal. Das heißt, Meghan und Harry werden ihre Formate als erstes Netflix anbieten, können dann aber auch zu anderen Anbietern gehen. Seit Längerem geplant ist eine Spielfilm-Adaption des Bestseller-Romans "Meet Me At The Lake" von Carley Fortune. Ob sie 2026 endlich kommen wird?

Wie "Deadline" im Dezember berichtete, haben Harry und Meghan eine Produzentenvertrag mit Netflix über eine Verfilmung von Jasmine Guillorys Roman "The Wedding Date" unterzeichnet. Zudem produziert das Paar einen neuen Dokumentarfilm, der am Sundance Film Festival 2026 Premiere feiern wird. "Cookie Queens" begleitet junge Pfadfinderinnen während der in den USA weit verbreiteten Tradition der "Cookie-Season".

In den vergangenen Monaten scheint die frühere Schauspielerin bereits eifrig Kontakte geknüpft zu haben, um ihre Karriere in Hollywood weiter voranzubringen. Denn Meghan wird wohl auch in Zukunft nicht nur Formate produzieren, sondern wieder selbst vor die Kamera treten. Ein wichtiger Wegbegleiter könnte dabei Jeff Bezos (61) werden. Auf seinem Anwesen fand nicht nur die besagte Kris-Jenner-Party statt, seine Firma Amazon MGM Studios produziert auch den Film "Close Personal Friends", mit dem Meghan ihr Schauspiel-Comeback gibt. In der romantischen Komödie, die sich aktuell in der Postproduktion befindet, wird sie neben Stars wie Lily Collins und Brie Larson zu sehen sein - als sie selbst.

Meghan war vor der Verlobung mit Prinz Harry im November 2017 durch die Serie "Suits" bekannt geworden. Sie verließ die Produktion nach der siebten Staffel, um sich ihrer Arbeit für die Royal Family zu widmen.

Ihre Lifestyle-Marke

Ein zweites Standbein hat sich Meghan mit ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" aufgebaut. Im Frühjahr, passend zu "With Love, Meghan", launchte sie die ersten Produkte und machte vor allem mit ihrer Himbeermarmelade von sich reden. Daneben hatte sie auch Leckereien wie Kräutertees, Blumenstreusel und Butterkekse im Angebot. Anfang Oktober erweiterte Meghan die Palette um Wein, einige Wochen später noch um eine erste Festtagskollektion mit Salbeihonig, Duftkerzen, Marmelade und Geschenksets. Auch drei Sorten Schokolade gab es rechtzeitig zur Weihnachtszeit.

Zur Promotion gab sie überraschend viele Einblicke in ihr Privatleben, postete immer mal wieder Bilder ihrer Kinder oder Schnappschüsse von Prinz Harry. Wie Insider verrieten, soll das nicht immer zur Freude ihres auf Privatsphäre bedachten Mannes geschehen sein.

Doch Meghan sieht sich inzwischen als Unternehmerin. Im neuen Jahr dürfte sie ihr Sortiment deshalb noch ausweiten. In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin "Fast Company" deutete sie als nächsten Schritt den Modebereich an. Das sei "ein interessantes Feld" für sie. Ende März veröffentlichte sie bereits einige ausgewählte Fashionteile über einen Instagram-Shop. Vermutet wird auch, dass die Herzogin womöglich etwas im Beauty-Bereich auf den Markt bringen wird.

Auftritte mit Harry

Zwar verfolgten Meghan und Harry 2025 mehr eigene Ziele als früher - so hatte der Prinz zum Beispiel nur ganz kurze Aufritte in ihrer Lifestyle-Doku -, doch besuchten sie auch etliche Events gemeinsam. Bald könnte das Paar, das sich 2020 von der britischen Königsfamilie abkehrte, wieder auf eine große Auslandsreise gehen. Ein im November auf Instagram veröffentlichter Brief, in dem sie der australischen Promi-Astrologin Angela Pearl schreiben, heizte diesbezüglich die Gerüchteküche an: "Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, insbesondere im Hinblick auf unsere geplante nächste Reise nach Australien." Laut Insidern könnte die bereits im ersten Quartal stattfinden. Australien hat für die beiden eine besondere Bedeutung: Dorthin führte im Oktober 2018 ihre erste große Auslandsreise nach der Hochzeit, und Meghan war mit Sohn Archie (6) schwanger.

Private Termine

Auch privat stehen einige schöne Termine im neuen Jahr an. Meghan wird am 4. August 45 Jahre alt. Wie sie in ihrer Lifestyle-Doku vorgemacht hat, wird sie es sich zu diesem Anlass sicher mit ihren Liebsten in Montecito besonders schön machen. Und am 2. September begeht dann ihre Mutter Doria Ragland den 70. Geburtstag - ein weiterer Grund zum Feiern.

Zuletzt standen auch mit ihrem Vater Thomas Markle (81) die Zeichen auf Annäherung. Ihm wurde am 3. Dezember auf den Philippinen ein Unterschenkel amputiert. Danach nahm Meghan laut Berichten per Brief Kontakt auf - nach fast sieben Jahren Funkstille. Mit der Royal Family hingegen dürfte das Verhältnis auch 2026 unterkühlt bleiben. Zwar traf sich Harry im September mit seinem Vater König Charles III. (77) erstmals seit vielen Monaten wieder persönlich in London. Doch britische Medien gehen davon aus, dass die Lage noch lange nicht geklärt ist.