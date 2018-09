Herzogin Meghan Vorwort im Kochbuch für die Frauen von Grenfell Tower

Von the 17. September 2018 - 14:49 Uhr

Herzogin Meghan hat das Vorwort für ein Kochbuch geschrieben, das Rezepte aus allen Herren Länder vereint. Sie stammen von Frauen, die bei dem verheerenden Feuer von Grenfell Tower viel verloren haben.





London - Dass Liebe durch den Magen geht, haben Herzogin Meghan und Prinz Harry bereits bewiesen. Schließlich war es der Zubereitung eines Brathühnchens zu verdanken, dass Harry vor seiner Meghan auf die Knie ging und ihr einen Heiratsantrag machte.

Jetzt will die 37-jährige Herzogin zur Völkerverständigung und Nachbarschaftshilfe beitragen - mit dem Kochlöffel sozusagen.

Herzogin Meghan rührt die Werbetrommel für ein Kochbuch, das von Frauen zusammengestellt wurde, die von dem verheerenden Feuer im Grenfell Tower in London betroffen waren.

Am 14. Juni 2017 waren in dem 24-stöckigen Turm mit Sozialwohnungen 72 Menschen ums Leben gekommen, als ein defekter Kühlschrank in Flammen aufgegangen war. Das Feuer hatte sich in rasendem Tempo auf vielen Stockwerken ausgebreitet. Unzählige Familien wurden obdachlos.

Meghan schreibt das Vorwort

Eine Gruppe von Frauen hatte sich nach dem verheerenden Brand zusammengetan, miteinander gekocht und Rezepte ausgetauscht. Zunächst sei die „Hubb Community Kitchen“ aus der Not geboren: Viele Familien waren nach dem Feuer nur notdürftig untergekommen und hatten keine Küche, in der sie kochen konnten.

Herzogin Meghan habe das Projekt bereits im Januar besucht und seither begleitet, hieß es vonseiten des Kensington Palace. Meghan sei begeistert davon gewesen, wie die Frauen durch das gemeinsame Kochen ihre Stärke wiedergefunden hätten.

Die Herzogin schrieb das Vorwort für das Kochbuch, das Rezepte aus Europa, dem Mittleren Osten und Nordafrika vereint.