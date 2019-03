1 Prinz Harry und Herzogin Meghan – nicht mehr lang und die beiden werden das erste Mal Eltern. Foto: Getty Images Europe

Es gibt nichts, auf das die Briten nicht wetten. Da bilden auch die Royals keine Ausnahme. Wie wird „Baby Sussex“ heißen? Wettbüros verzeichnen einen Anstieg auf einen ganz bestimmten Namen.

London - Die Briten sind ein wettfreudiges Volk: Ob Pferde- oder Hunderennen, es gibt praktisch nichts, auf das das Volk von der Insel kein Geld setzen würde. Und auch die Windsors kommen in den zweifelhaften Genuss, zu Objekten der Wettlust ihrer Landsleute zu werden.

Ein beliebter Volkssport ist es, auf das Geschlecht und die Namen ungeborener royaler Babys zu wetten. Das war schon bei den drei Kindern von Prinz William und Herzogin Kate so und setzt sich natürlich auch bei „Baby Sussex“ fort, dem ersten Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan, das das Paar im Frühjahr erwartet.

Wird es ein Mädchen?

Das Unternehmen „William Hill“, das in Großbritannien zahlreiche Wettbüros betreibt, hat Zahlen herausgegeben: Danach wetten derzeit die meisten, dass die Herzogin von Sussex ein Mädchen erwartet. Das könnte dem Umstand geschuldet sein, dass in den Medien berichtet wurde, bei Meghans „Baby Shower“ in New York habe es Kekse mit rosafarbener Glasur gegeben.

Beim Namen zeichnet sich derzeit ebenfalls ein klarer Favorit ab: Die meisten Wettbegeisterten setzen ihr Geld auf „Diana“. Sie glauben also, dass Harry seine Tochter nach seiner verstorbenen Mutter nennen wird. Erst weiter hinten folgen mit „Alice“, „Victoria“ oder „Alexandra“ klassische Namen für Windsor-Prinzessinnen.

Ob „Diana“ schließlich das Rennen machen wird, darf aber zumindest bezweifelt werden: Schließlich ist der Name schon vergeben. William und Kates Tochter heißt Charlotte Elizabeth Diana – zu Ehren ihrer Urgroßmutter, der Queen, und ihrer schon 1997 verstorbenen Großmutter Lady Di.

Ob Meghan und Harry einen klassischen Windsor-Namen auswählen? Ihr Spielraum ist zumindest größer als der von William und Kate. Denn bei den Windsors gibt es ein ungeschriebenes Gesetz: Je weiter hinten in der Thronfolge, desto kreativer – und weniger traditionell – darf der Vorname ausfallen. Harry ist in der Thronfolge inzwischen auf Platz sechs abgerutscht. Seine Kinder dürften also kaum in die Verlegenheit kommen, König oder Königin von Großbritannien zu werden.