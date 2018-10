Herzogin Meghan und Prinz Harry Was über das nächste Royal Baby schon bekannt ist

Von (hub/spot) 15. Oktober 2018 - 12:59 Uhr

Herzogin Meghan und Prinz Harry werden Eltern. Foto: AFP Pool

Warum wird Meghans Baby kein Prinz oder eine Prinzessin und wo steht es in der Thronfolge? Alles Wissenswerte zum königlichen Nachwuchs gibt es hier.

Auf diese Nachricht haben die Fans des britischen Königshauses gewartet: Herzogin Meghan (37) ist schwanger. Das gab der Kensington Palast am Montag bekannt, kurz nachdem Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry (34) in Sydney gelandet sind. Dort starten die beiden ihre erste große Auslandsreise. Hier die wichtigsten Fragen zum nächsten Royal Baby.

Das Buch "Meghan: Von Hollywood in den Buckingham-Palast. Ein modernes Märchen" finden Sie hier

Wann kommt das Baby?

Auch das hat der Kensington Palast in der kurzen Mitteilung schon verkündet: Im Frühjahr 2019 soll das Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry zur Welt kommen. Für beide ist es das erste Kind. Das Paar hatte im Mai auf Schloss Windsor geheiratet.

Wo steht das Baby in der Thronfolge?

Das Baby wird in der britischen Thronfolge Rang sieben belegen. Vor ihm stehen derzeit Prinz Charles (69), Prinz William (36) und dessen Kinder Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis (5 Monate) sowie Prinz Harry.

Wann hat die Queen von ihrem Urenkel erfahren?

Queen Elizabeth II. (92) und andere hochrangige Royals wurden laut BBC bereits am Freitag über Meghans Schwangerschaft informiert, als die Mitglieder der königlichen Familie sich in Windsor zur Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) versammelten. Meghan nahm an der Hochzeit zusammen mit Prinz Harry teil und trug dabei einen langen, dunkelblauen Mantel, der bereits zu Spekulationen führte, sie könne schwanger sein. Genau wie die beiden dicken Ordner, die die 37-Jährige sich bei ihrer Ankunft in Sydney vor den Bauch hielt. Am Dienstag werden die beiden Royals in Australien den ersten offiziellen Termin wahrnehmen - und sicher eine Menge Glückwünsche erhalten. An dem Plan für die Reise, die Meghan und Harry neben Australien auch nach Neuseeland, Fidschi und Tonga führt, soll sich wegen der Schwangerschaft nichts ändern.

Bekommt das Baby einen Titel?

Meghan und Harrys Baby wird zwar ein Cousin oder eine Cousine von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis - selbst wird das Kind allerdings weder Prinz noch Prinzessin - es sei denn, die Queen schreitet ein und ernennt das Baby dazu. Offiziell ist Prinz Harrys Nachwuchs dafür in der Thronfolge zu weit hinten. Allerdings wird das Kind einen anderen Titel seines Vaters erben, zum Beispiel Graf von Dumbarton, einer der Titel, die Harry an seinem Hochzeitstag von der Queen erhielt. Wird das Kind ein Mädchen, könnte es Lady Mountbatten-Windsor genannt werden, berichtet "express.co.uk".

Wie wird das Baby heißen?

Die Briten wetten bereits darauf, wie das Baby von Meghan und Harry heißen könnte. Alexander, Alice und Arthur liegen derzeit bei den Buchmachern laut "standard.co.uk" vorne.

Bekommt das Baby eine doppelte Staatsbürgerschaft?

Der Herzog und die Herzogin von Sussex könnten für ihr Kind theoretisch offenbar die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen, berichtet "telegraph.co.uk". Meghan plant, Britin zu werden - sie stammt aus den USA - ob sie die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen wird, ist angeblich aber nicht bekannt. Laut der US-Botschaft in Großbritannien kann demnach ein Kind, das außerhalb der USA geboren wurde, mit einem Elternteil aus den USA und einem Elternteil ohne US-Staatsbürgerschaft, die amerikanische Staatsbürgerschaft bei der Geburt erwerben, wenn der amerikanische Elternteil fünf Jahre in den USA lebte.