7 Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen die Ställe des marokkanischen Reitsportverbands. Foto: AP

Im Stall des königlichen marokkanischen Reitsportverbands stehen nur die schönsten Pferde. Manche helfen auch Kindern mit Handicap. Für diese interessierten sich Herzogin Meghan und Prinz Harry besonders.

Rabat - Es ist ein Termin, der weder für Prinz Harry noch für Herzogin Meghan bloße Pflicht sein dürfte: Am dritten Tag seines Besuchs in Marokko schaute das Herzogspaar von Sussex bei der „Royal Federation of Equestrian Sports“, dem königlichen marokkanischen Reitsportverband, in der Hauptstadt Rabat vorbei. Hier informierten sich Meghan und Harry über Pferde, die Kindern mit besonderen Bedürfnissen helfen.

Lesen Sie auch: Märchenreise in exotischer Kulisse

Sowohl Harry als auch Meghan sind große Tierfreunde: Der 34-jährige Prinz spielt leidenschaftlich gerne Polo, den Lieblingssport der englischen Upper Class. Auch seine Frau hat ein Herz für Vierbeiner: Meghan ist Besitzerin mehrerer Hunde, die sie aus dem Tierheim zu sich nach Hause holte.

Meghan in Jeans, Pulli und Parka

Beim Besuch des königlichen Pferdestalles war Herzogin Meghan im lässigen Alltagslook gekleidet: Die 37-Jährige trug zu einem olivfarbenen Parka einen schwarz-weiß gestreiften Pulli und dunkle Jeans.

Am Dienstag kehren die Royals nach Großbritannien zurück. Der Trip nach Marokko war die letzte Auslandsreise des Paares. Meghan ist im siebten Monat schwanger und erwartet ihr erstes Baby im April.