Kehrt Herzogin Meghan (43) in ihrer "Suits"-Rolle zurück auf den Bildschirm? Wie "People" berichtet, hat "Suits: L.A."-Serienschöpfer Aaron Korsh (58) eine Einladung an die Ehefrau von Prinz Harry (40) ausgesprochen.

Stöckelt der Exil-Royal etwa bald wieder durch die TV-Anwaltskanzlei als Rachel Zane - oder gar sie selbst? Bei der Premiere des Serien-Spin-Offs "Suits: L.A." in Kalifornien sprach Schöpfer Aaron Korsh über die Möglichkeit eines Gastauftritts der Herzogin von Sussex nach ihrem Ausstieg vor über sieben Jahren aus der Anwaltsserie.

Lesen Sie auch

"Wir haben darüber nachgedacht, ob Meghan oder ein anderes Mitglied der Besetzung auftaucht und sich selbst spielt", verriet Korsh. "Mein Gehirn explodiert bei dem Gedanken daran."

"Meghan kann natürlich zurückkommen"

Er äußerte zwar Bedenken, weil er denke, dass es die Welt der Serie "zu sehr ins Wanken bringt", aber betont auch: "Wenn Meghan unter irgendwelchen Umständen zurückkommen will, kann sie natürlich zurückkommen." Auf die Frage, ob er die Herzogin von Sussex damit offiziell einlädt, entgegnete der Drehbuchautor: "Natürlich. Natürlich. Immer. Aber ich denke, realistisch betrachtet, wäre es eine zu große Explosion der vierten Wand, das zu tun."

Die Herzogin wurde vor ihrer Beziehung mit dem Blaublüter Harry als Anwaltsgehilfin Rachel Zane ab Staffel eins der Anwaltsserie berühmt. Sie spielte in 108 Episoden mit, bevor sie am Ende der siebten Season ausstieg. Vor der Heirat von Harry und Meghan im Mai 2018 wurde ihr Charakter aus der Serie herausgeschrieben.



"Suits: L.A." startet in den USA am 23. Februar dieses Jahres in die Premierenstaffel. Einen deutschen Startdatum gibt es gegenwärtig noch nicht.

Rebranding kurz vor Start von Meghans Netflix-Serie

Am 4. März startet auf Netflix Meghans eigene Lifestyle-Serie "With Love, Meghan". Anfang der Woche gab die Herzogin zudem bekannt, dass ihre Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard" künftig "As Ever" genannt wird. Das gab sie am Dienstag auf ihrem Instagram-Account bekannt.

Auch weiterhin dreht sich alles um Produkte wie Seifen, Küchenutensilien, Tiernahrung oder Yoga-Equipment. Meghan dazu: "Dieses neue Kapitel ist eine Erweiterung meiner Liebessprache, die alles, was ich schätze, schön zusammenwebt - Essen, Gartenarbeit, unterhaltsames, nachdenkliches Leben und Freude am Alltag finden."