Herzogin Meghan hat auf Instagram intime Einblicke in den Ostersonntag ihrer Familie gewährt: Zu sehen waren Prinz Archie und Prinzessin Lilibet beim Eierfärben und bei der Eiersuche.
Herzogin Meghan (44) gibt mal wieder einen Einblick in das Familienleben der Sussexes in Kalifornien. Am Ostermontag teilte die Ehefrau von Prinz Harry (41) auf Instagram eine Serie von Videoclips, in denen die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) unter anderem bei der Eiersuche im Garten zu sehen sind. Dazu schrieb die Duchess of Sussex schlicht: "Frohe Ostern!"