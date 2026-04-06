Herzogin Meghan hat auf Instagram intime Einblicke in den Ostersonntag ihrer Familie gewährt: Zu sehen waren Prinz Archie und Prinzessin Lilibet beim Eierfärben und bei der Eiersuche.

Herzogin Meghan (44) gibt mal wieder einen Einblick in das Familienleben der Sussexes in Kalifornien. Am Ostermontag teilte die Ehefrau von Prinz Harry (41) auf Instagram eine Serie von Videoclips, in denen die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) unter anderem bei der Eiersuche im Garten zu sehen sind. Dazu schrieb die Duchess of Sussex schlicht: "Frohe Ostern!"

In den Ausschnitten füttert Meghan zunächst die Hühner mit frischem Salat und sammelt die Eier, bevor drei Clips ihrer Kinder folgen. Darin rennen Archie und Lilibet mit ihren Osterkörbchen durch den weitläufigen Garten inklusive eigenem Bach, um schnellstmöglich die Geschenke einzusammeln. Die Prinzessin ist dabei barfuß, trägt ein rosafarbenes Blumenkleid und auf dem Kopf ein Paar pinker Hasenohren. Später ist sie noch mit einem großen Kuschelhase-Plüschtier unter dem Arm und in Begleitung eines Familienhundes zu sehen. Ein weiterer Clip zeigte die beiden Geschwister beim Bemalen von Ostereiern mit bunten Filzstiften, wozu Archie technische Unterstützung in Form einer Art Dreh-Apparatur in Dino-Optik nutzte.

Montecito statt Windsor

Prinz Harry selbst tauchte in keinem der kurzen Videos auf, war im Hintergrund aber wohl beim Jubeln und Anfeuern beim Kampf um die Ostereier zu hören. Die Gesichter der Kinder, die anders als er selbst nicht öffentlich aufwachsen sollen, waren auf den Aufnahmen wie immer nicht richtig zu erkennen. Die Familie lebt seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus 2020 in Montecito. In den letzten Monaten hat Meghan aber immer wieder private Einblicke geteilt, unter anderem zuletzt ein Video ihres Mannes mit Archie beim Skifahren.

Während die Sussexes in der kalifornischen Sonne Ostereier bemalten, versammelte sich auf der anderen Seite des Atlantiks die restliche britische Familie traditionell in Windsor. Harrys Bruder Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) erschienen erstmals seit 2023 wieder gemeinsam mit ihren drei Kindern - Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis - beim Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle. Dort fanden sich auch König Charles III. mit Ehefrau Camilla sowie weitere Mitglieder der Königsfamilie ein. In den letzten Jahren hatten die Thronfolger die öffentlichen Osterfeierlichkeiten ausgelassen, nachdem Kate ihre Krebserkrankung bekannt gemacht hatte.

Natürlich abwesend in Windsor waren als Konsequenz aus ihren Verstrickungen in die Affäre um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Charles' Bruder Andrew Mountbatten-Windsor und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson sowie ihre Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie.