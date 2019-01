So chic war ihr erster Auftritt als Schirmherrin

1 Herzogin Meghan besucht erstmals als neue Schirmherrin das National Theatre in London Foto: imago/PA Images

Herzogin Meghan hat am National Theatre ihren Einstand als Schirmherrin gefeiert. Diesen Auftritt meisterte die werdende Mutter gewohnt elegant und chic.

Seit Mitte Januar ist Herzogin Meghan (37) die Schirmherrin des National Theatres in London. Zuvor war Queen Elizabeth II. (92) 45 Jahre lang die Patronin des großen Theaterhauses gewesen. Nun hat Meghan, die vor ihrer Ehe mit Prinz Harry (34) als Schauspielerin ("Suits") arbeitete, dem an der Themse liegenden Theater einen ersten Besuch abgestattet.

Dabei erfuhr die werdende Mutter mehr über die Arbeit und die Projekte der Londoner Institution und traf auf Mitarbeiter und Auszubildende, die in die Prozesse hinter den Kulissen involviert sind. Unter anderem unterhielt sie sich mit Handwerkern, die für das Bühnenbild zuständig sind, und scherzte mit den Kinder-Schauspielern des Theaters. Der Kensington Palast postete ein kurzes Video auf Twitter von Meghans Termin .

Schicke, bequeme Schwangerschaftsmode können Sie hier shoppen

Versteckter Hinweis auf Prinz Harry

Für ihren royalen Termin als Schirmherrin hatte sich Herzogin Meghan wie gewohnt chic gemacht. Trotz ihres immer größer werdenden Babybauchs trug die 37-Jährige ein elegantes Kleid von Brandon Maxwell in einem zarten Rosé-Ton. Dazu kombinierte sie einen Blazer in derselben Farbe. Während sie in der einen Hand eine Mini-Clutch hielt, legte sie die andere meist schützend über ihr ungeborenes Kind.

Bei ihren Schuhen setzte Meghan auf Altbewährtes - und schickte so wohl einen versteckten Gruß an ihren Ehemann, der bei dem Termin nicht dabei war: Die cremefarbenen "Matilde"-Pumps von Aquazzura hatte sie bereits am Tag der Bekanntgabe ihrer Verlobung mit dem Enkel der Queen im November 2017 getragen.