Herzogin Meghan: Sie trauert um den Hund, der sie einst nach England begleitete

„Er war der beste Kerl, den sich ein Mädchen hätte wünschen können.“ Mit emotionalen Worten hat sich Herzogin Meghan auf ihrem neuen Instagram-Account von ihrem verstorbenen Hund Guy verabschiedet. „Ich habe zu viele Tränen geweint, als dass ich sie zählen könnte.“ Der Beagle, den Meghan 2015 aus einem Tierheim im Kanada zu sich nach Hause holte, ist auch in der neuen Netflix-Serie der Frau von Prinz Harry zu sehen, die vom 15. Januar an auf dem Streamingdienst laufen wird.

„Er kam aus einer Tötungsstation in Kentucky“, schrieb die 43-Jährige auf Instagram. „Ich habe ihn mir geschnappt und habe mich verliebt.“ Weil alle im Tierheim ihn nur „the little guy“ (kleiner Kerl) nannten, habe sie ihm den Namen Guy gegeben.

Zu ihrem Post stellte Herzogin Meghan Fotos und kurze Videoschnipsel, die den Hund über die Jahre zeigen. Dabei sind mehrmals auch die Stimmen der Sussex-Kinder Archie und Lilibet zu hören. Die Aufnahmen zeigen auch den Labrador Pula, den Harry und Meghan als Welpen kurz nach ihrer Hochzeit im Jahr 2018 zu sich holten. Zuletzt bedankte sich Meghan bei ihrem Hund für „so viele Jahre bedingungsloser Liebe.“

Die frühere Schauspielerin Meghan Markle hatte Guy bereits während ihrer „Suits“-Zeit, als sie sich mit Prinz Harry verlobte, zog er mit ihr nach Großbritannien – kurz nachdem er einen schweren Unfall überlebt hatte. Mehrfach musste der Hund operiert werden. In seinem Buch „Spare“ (auf Deutsch „Reserve“) schrieb Prinz Harry, er habe Guy, der Gipsverbände an den Beinen trug, beim Pinkeln helfen müssen. „Es machte mir nichts aus. Ich liebte diesen Hund.“ Ihren zweiten Hund Bogart ließ Meghan damals bei ihren Nachbarn in Kanada. Er war zu alt für einen Umzug nach Europa.

In London lebte der Beagle hochherrschaftlich im Kensington Palace – und fuhr seinerzeit sogar mit der Queen höchstpersönlich Auto. Guy war dabei, schrieb der Prinz in seiner Biografie, als Harry Meghan den Heiratsantrag machte. Nach dem „Megxit“, der inzwischen fünf Jahre her ist, zog er mit den Sussexes zurück nach Nordamerika. „Er hat mit mir alles erlebt: die Ruhe, das Chaos, die Stille, den Trost.“

Guy hatte auch mehrere Auftritte in der Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“, die 2023 auf der Streamingplattform veröffentlicht wurde. Auch im Trailer zur Meghans neuer Serie „With Love, Meghan“ ist er zu sehen – er schnarcht, während sie in der Küche werkelt. „Nun werden viele von euch Guy in meiner neuen Serie sehen und ihr werdet verstehen, warum mich dieser Verlust so trifft. Ich glaube, ihr werdet euch auch ein bisschen in ihn verlieben.“

In dem Kinderbuch „Unsere Bank“, das Meghan 2021 veröffentlicht hat, hat die Herzogin Guy ebenfalls ein Denkmal gesetzt. Der Illustrator Christian Robinson malte auf der ersten Seite der Geschichte einen rothaarigen, bärtigen Mann mit einem Baby im Arm: unschwer sind Prinz Harry und der gemeinsame Sohn Archie zu erkennen. Zu ihren Füßen sitzen zwei Hunde – Guy und Pula.